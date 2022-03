Pražská zoo dnes zahájila 91. sezonu, novinkou budou luskouni a pavilon goril

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Taipei Zoo Dovoz luskounů z Tchaj-peje zkomplikovala pandemie covidu-19 a nyní i situace související s válkou na Ukrajině.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Pražská zoologická zahrada vstoupila do své 91. sezony. Návštěvníci zahrady by se letos měli dočkat dvojice luskounů, která do Prahy dorazí ze zoologické zahrady v tchajwanské metropoli Tchaj-pej. Chovný pár luskounů bude obývat expozici Indonéská džungle v pražské zoo. Zoo také 28. září plánuje otevřít nový pavilon goril. Připravuje i výstavbu nového pavilonu pro lední medvědy. Při slavnostním zahájení sezony to v sobotu uvedli ředitel zoo Miroslav Bobek, pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) a jeho náměstek Petr Hlubuček (STAN).

Dovoz luskounů krátkoocasých z Tchaj-peje zkomplikovala podle ředitele pražské zoo Bobka mimo jiné pandemie covidu-19 a nyní i situace související s válkou na Ukrajině, kterou napadlo Rusko. Pražskou zoo navštívilo od 28. února k sobotnímu dni podle ředitele Bobka asi 20 000 ukrajinských žen a dětí. Mohou využít vstupného za symbolickou jednu korunu. Trojská zoo také vypsala spolu s Unií českých a slovenských zoologických zahrad sbírku na podporu ukrajinských zoo. Dnešního zahájení sezony se účastnil i ukrajinský velvyslanec v ČR Jevhen Perebyjnis.

Podle dřívějších plánů měla dvojice luskounů v Česku být už v zimních měsících, později byl příjezd šupinatých savců avizovaný na březen. Nyní ředitel Bobek řekl, že příjezd je otázkou týdnů. Luskoun se živí mravenci a termity. Nyní je tento druh na pokraji vyhynutí a patří mezi nejčastěji pašovaná zvířata. Nejvíce se s luskouny obchoduje v Číně, Malajsii, Hongkongu a ve Vietnamu.

Nový pavilon goril se otevře 28. září. Bude domovem sedmičlenné skupin goril nížinných v čele se samcem Richardem. Budova v horní části zoo bude mít rozměry přibližně 56 krát 56 metrů. Převážně přízemní stavba bude mít zelenou střechu. Interiéry pavilonu budou připomínat přirozené prostřední goril nížinných, a to středoafrické deštné pralesy. Vnitřní prostory bude moci současně navštívit okolo 150 lidí, tedy více než nynější pavilon lidoopů v dolní části zahrady. Venkovní výběhy pro zvířata budou zaujímat 3000 metrů čtverečních.

Pro stavbu nového pavilonu se zoo rozhodla kvůli zkušenostem z povodní v letech 2002 a 2013. Tehdy byla expozice zatopena a zemřel gorilí samec. Dalším důvodem, proč se nová expozice staví, je podle ředitele zoo Bobka to, že současný pavilon, který je z 90. let minulého století, je zastaralý a návštěvnicky nepřívětivý. Naposledy mohou návštěvníci vidět gorily ve starém domově v červnu, uvedl ředitel trojské zoo. Za výstavbu nového pavilonu goril zaplatí pražská zoo 262,3 milionu korun, vyplývá z registru smluv.

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Willard / Flickr Pražská zoo chová gorily nížinné od roku 1963.

Expozici, která bude největším výstavním prostorem zoo v Troji, staví firma Strabag. Tu spoluvlastní sankcionovaný ruský oligarcha Oleg Děripaska. Přímo na Strabag sankce uvaleny nebyly, sdělilo ČTK ve čtvrtek české zastoupení této firmy, které je součástí stejnojmenného rakouského koncernu. Vedení Strabagu je podle společnosti nezávislé na akcionářích. Strabag má zakázku například také u Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Ředitel ŘSD Radek Mátl ve čtvrtek uvedl, že ŘSD dostalo od firmy garanci, že Děripaska nedosáhne na dividendu, čímž nezíská žádné finance z veřejných zakázek.

Pražská zoo chová gorily nížinné od roku 1963. Prvním gorilím chovancem zahrady v Troji byl samec Titan, po němž do zoo přišla samice Nigra. První mládě se v pražské zoo narodilo v roce 2014. Samička Moja se tak stala prvním gorilím mládětem narozeným v zoologické zahradě v Česku.

V letošním roce by podle náměstka Hlubučka mohla Praha získat stavební povolení pro novou expozici s názvem Arktida. Výstavba by podle náměstka mohla začít v roce 2023. Nový domov by v novém pavilonu mohli najít zvláště lední medvědi. Podle návrhu z dílny společnosti G.L.architekti by expoziční celek s pracovním názvem Arktida měl zaujímat prostor více než 8000 metrů čtverečních na severozápadní straně zoo nedaleko Gočárových domů. Nynější expozice ledních medvědů je otevřená od roku 1933, z hlediska dnešních nároků je tento medvědinec příliš malý a zastaralý, řekl ČTK už dříve ředitel zoo.

Do pražské zoologické zahrady, která je příspěvkovou organizací hlavního města, v roce 2021 přišlo 962.987 návštěvníků, tedy zhruba o 110 000 víc než předloni. Provoz ale v obou letech omezila vládní opatření související s pandemií covidu-19. V roce 2019, před pandemií koronaviru, byla návštěvnost asi o půl milionu lidí vyšší.

reklama