Pražská zoo v sobotu oslaví 20 let od příchodu gorilího samce Richarda

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Zoo Praha Gorilí samec Richard v pražské zoo.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

V sobotu uplyne 20 let od chvíle, kdy do pražské zoologické zahrady přišel z britské zoo v Paigntonu gorilí samec Richard, který je otcem všech dosavadních pražských gorilích mláďat. Koncem roku by se měl díky dceři svého prvorozeného potomka v pražské zoo, samice Moji, stát i pradědečkem. Richard nadále žije se svými syny Kiburim a Nuruem v původním pavilonu ve spodní části zoo, pojmenovaném Centrum Méfou. Při příležitosti dvou dekád s Richardem tam pražská zoo připravila na sobotu mimořádný program s předáváním dárků Richardovi, komentovaným setkáním a tematický malováním na obličej.

Podle vrchního chovatele primátů Martina Vojáčka si Richard v současné době užívá zaslouženého odpočinku. "Bez zodpovědnosti za rodinnou skupinu samic s mláďaty je Richard o poznání klidnější a vyrovnanější," uvedl. Nicméně nadále Richard podle něj zůstává dominantním samcem ve skupině, kterou tvoří se svými syny. "Richard, Kiburi a Nuru tvoří jakýsi pánský klub. Jde o přirozenou sociální strukturu, kterou nazýváme mládeneckou skupinou. I zde Richard plní roli dominantního samce a skupina je díky jeho přítomnosti stabilnější," konstatoval chovatel.

Ředitel zoo Miroslav Bobek považuje Richarda za nejslavnější zvířecí osobnost zahrady a je podle něj ztělesněním pravého zvířecího velvyslance divoké přírody. "Jeho přítomností se významná část veřejnosti začala zajímat o ochranu goril a přispívat na ni," uvedl Bobek. Připomněl, že se současně blíží Richardovy 32. narozeniny, které oslaví 9. listopadu. Narodil se ve Frankfurtu nad Mohanem.

Do pražské zoo Richard přišel v listopadu 2003 a během 13 let se tam stal otcem šesti potomků. Nejslavnějším z nich byla samička Moja, první mládě gorily nížinné narozené v českých zoo, která přišla na svět v roce 2004. Nyní žije ve Španělsku. Zbývajících pět Richardových potomků žije v Praze.

Zoologická zahrada v Praze chová gorily 60 let. Většina jejích goril nyní žije v pavilonu Rezervace Dja, který zoo otevřela zhruba před rokem ve své horní části. Pavilon obývá rodinná skupina, samice Shinda, Kijivu, Kamba, Mojina dcera Duni a samci Ajabu a Kisimu, který loni přibyl do skupiny z Rakouska. Richard s Kiburim a Nuruem zůstává v původním pavilonu ve spodní části zoo.

reklama