Pražské služby vyzývají, aby lidé do koše vyhazovali roušky zabalené v sáčku

Městská firma Pražské služby (PSAS) eviduje v současné době desítku zaměstnanců nakažených nemocí covid-19. Další zaměstnanci jsou v karanténě. Chod společnosti a svoz odpadu to neovlivňuje. Na dotaz ČTK to uvedl mluvčí PSAS Radim Mana. PSAS mají zhruba 1700 zaměstnanců a mají na starost svoz odpadu. Obyvatele metropole firma vyzývá, aby použité roušky a další pomůcky vyhazovala do koše zabalené do mikrotenových sáčků.

"K dnešnímu dni evidujeme deset pozitivně testovaných zaměstnanců a dalších 12 kolegů je v karanténě. Svoz odpadu není nikterak ovlivněn a dodržujeme veškeré svozové programy, a to jak u směsného, tak tříděného odpadu. Stejně tak svozy košů a úklidy komunikací pokračují bez omezení," sdělil ve čtvrtek Mana.

V souvislosti s pandemií PSAS vyzývají Pražany, aby nepohazovali použité roušky po ulicích. "Zatím nejde o záplavu, kterou jsme mohli vidět na fotografiích z některých metropolí, nicméně určitý nárůst vidět je. Za žádných okolností se použité ochranné pomůcky nesnažte třídit," uvedl Mana. Roušky či rukavice by měly v popelnici končit ideálně zabalené do mikrotenového sáčku. Z nich putují přímo do kotlů malešické spalovny.

Firma nakoupila ochranné pomůcky, například rukavice, roušky či respirátory pro zaměstnance, dezinfikuje prostory a vozy a rozmístila zvláštní koše na vyhození použitých pomůcek. Zaměstnancům i návštěvníkům je měřena teplota a ve společných prostorách firmy je nařízeno mít zakrytá ústa a nos. Ve firemní jídelně pak mohou u stolu sedět společně maximálně čtyři lidé a při pohybu musí dodržovat rozestupy.

Omezeny byly osobní schůzky na maximálně pět osob a ty s vyšším počtem jsou pouze formou videokonference. "Omezili jsme kontakty a přítomnost na pracovištích. Snažíme se držet totožné složení posádek svozových vozidel. Na ZEVO Malešice (spalovna) platí zákaz doplňovat směny pracovníky z jiných směn," uvedl Mana. Zaměstnanci, kterým to charakter práce dovoluje, pracují z domova.

Nakažené zaměstnance mají i další městské firmy. Dopravní podnik (DPP) evidoval ke středě 14. října 65 zaměstnanců s pozitivním testem. Z toho je většina řidičů, strojvedoucích, dispečerů nebo dozorčích. Dalších několik desítek zaměstnanců je v karanténě. Nemocné má i Technická správa komunikací (TSK) a 19 nemocných má vlastník zmíněných firem, pražský magistrát. Více než desítku nakažených má městská policie.

