Pražský magistrát plánuje vysadit na Letenské pláni zhruba 200 stromů a keřů

V západní části Letenské pláně a podél ulice Milady Horákové v Praze plánuje magistrát vysadit 197 stromů a keřů. Zmenšit by se měla i písková plocha u parkoviště, kterou má z části nahradit štěrkový trávník. Praha 7 žádá, aby město nejprve nechalo zpracovat studii proměny pláně. Vadí jí, že se chce věnovat pouze její části. ČTK to řekl radní Prahy 7 pro životní prostředí Jiří Knitl (Praha Sobě). Magistrát bude o požadavku Prahy 7 jednat, uvedla náměstkyně primátora Jana Komrsková (Piráti).Praha si nechala zpracovat studii, jak by mohla vypadat výsadba okolo vjezdu do Dejvického tunelu, aby nepřekážela při pořádání akcí pro větší množství lidí. Studio navrhlo podél ulice Milady Horákové dvojité stromořadí. Písková plocha vedle parkoviště by se měla zmenšit. Nahradit ji má štěrkový trávník, který zvládne větší zátěž včetně občasného popojíždění aut.

Na zatravněné ploše by proti sobě měly být vysazeny dva boskety, jakási zákoutí ze stromů a keřů. "Tyto boskety tvoří samostatné vnitřní prostory, které mohou sloužit celé řadě aktivit, aniž by byly rušeny vlivy okolí nebo naopak ve směru do okolí samy působily rušivě," stojí v návrhu. Jeho autoři tvrdí, že boskety neomezí pořádání velkých akcí. Do bosketů se podle nich vejdou dva až tři cirkusové stany o průměru 32 metrů.

Celkem se počítá s výsadbou 153 stromů a 44 keřů, druhy jsou zvoleny tak, aby zvládly horko a sucho. "Jsme vděční za každý nový strom na Praze 7 a rádi uvidíme více stromů i na Letenské pláni. Je ale potřeba vytvořit celkovou koncepci podoby a využití Letenské pláně, která je svou podobou v Praze unikátní. Stromy by se měly vysazovat právě v souladu s takovouto koncepcí," uvedl Knitl.

Zda magistrát Praze 7 vyhoví, není jasné. Podle Komrskové sedmá městská část požaduje dílčí úpravy studie. "Tyto návrhy musíme nyní projednat s kolegy z odboru ochrany prostředí. Projekt ozelenění západní části Letenské pláně doposud neprošel radou, je ve fázi projednávání záměru," uvedla Komrsková.

Vedení Prahy si v minulém volebním období dalo za cíl vysázet do roku 2026 milion nových stromů. Dosud jich bylo zasazeno zhruba 600 000. Tempo postupně zpomaluje. Velká část stromů byla zasazena do lesů a parků na okraji metropole.

