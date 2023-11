Pražští vodohospodáři nacvičují zásah po útoku na infrastrukturu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Pražští vodohospodáři, policisté, hasiči a záchranáři dnes nacvičují zásah po útoku neznámou látkou na vodohospodářskou infrastrukturu v metropoli. Cílem cvičení Hyg-Toxy 2023 je prověřit postupy a komunikaci mezi zúčastněnými složkami, sdělil ČTK mluvčí pražských vodovodů a kanalizací (PVK) Tomáš Mrázek. PVK mají na starosti distribuci vody v hlavním městě.

Akce se zúčastní kromě zaměstnanců PVK rovněž zástupci magistrátu a radnice Prahy 2, hasiči, záchranáři nebo hygienici. Zapojí se také armáda nebo Červený kříž.

Cvičení začalo krátce po 09:00, kdy policisté začali zasahovat na vodojemu na Floře. Nyní ve vodojemu zasahují členové chemické služby pražských hasičů a dorazí vojáci. Následně vyjede z Hostivaře kolona cisteren s pitnou vodou a okolo 11:30 je naplánováno roznášení balené vody zástupci Červeného kříže.

Vodojem na Floře byl v uplynulých letech kompletně opraven. Městská firma Pražská vodohospodářská společnost (PVS) vložila do oprav více než sto let starého zařízení zhruba 435 milionů korun a dokončila je loni na přelomu října a listopadu. Do vodojemu proudí voda zejména ze zdroje pitné vody Káraný. Následně se distribuuje do okolního území, a to z většiny pomocí gravitace, protože zařízení je na kopci. Vodojem na Floře zásobuje asi 250 000 obyvatel.

Město společně s vodohospodáři a záchranáři vyzkoušeli nouzové zásobování metropole pitnou vodou v roce 2016 při cvičení v Modřanech. Tehdy prověřili fungování mobilních úpraven vody, které z nepitné vody vytváří vodu pitnou.

