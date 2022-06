Před desti lety bylo ukončeno napouštění jezera Most

Licence | Některá práva vyhrazena

Pohled od jezera Most na město Most, Hněvín a Široký vrch. / Mostecké jezero (nebo také jezero Most) je antropogenní jezero v Ústeckém kraji, které vzniklo jako projekt rekultivace bývalého Dolu Ležáky, sloužícího od 70. let 20. století do 31. srpna 1999 k těžbě hnědého uhlí. Revitalizaci území, dotčeného těžbou hnědého uhlí, zajišťuje státní podnik Palivový kombinát Ústí. Jezero má rozlohu 311 ha, délku 2,5 km a šířku 1,5 km. Hladina je v nadmořské výšce 199 m. Maximální hloubka činí 75 m a při průměrné hloubce 22 m má objem 69,8 milionů m3. Jezero se nachází mezi městem Most (1,5 km), areálem chemických závodů (Unipetrol a.s. a Česká rafinérská a.s.) v Záluží u Mostu (2 km) a obcí Braňany (3 km), přímo pod kopcem Hněvín (399 m n. m.) (1 km) na místě starého města Most, které bylo zbořeno v 70. letech 20. století a na jehož místě vznikl hnědouhelný Důl Ležáky.