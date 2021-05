Při nejhorší katastrofě tankeru uniklo před 30 lety do moře na 260 000 tun ropy

Licence | Volné dílo (public domain) Zdroj | NOAA Po nikdy nevysvětleném výbuchu na palubě 28. května 1991 se tanker potopil asi 1300 kilometrů od pobřeží Angoly, do moře uniklo na 260 000 tun ropy. Ilustrační foto

Nejhorší katastrofa tankeru podle množství vylitých tun ropy do moře se udála v červenci 1979 u karibského ostrova Tobago, kdy do moře uniklo na 287 000 tun ropy. Při druhé nejhorší takové katastrofě uniklo před 30 lety, 28.května 1991, u pobřeží Angoly při potopení tankeru ABT Summer do moře na 260 000 tun ropy. Třetí podobnou havárií je požár španělského tankeru Castillo de Bellver v srpnu 1983 u západního pobřeží JAR, kdy se do moře dostalo nejméně 252 000 tun ropy.

Tanker ABT Summer byl vyroben v roce 1974 v Jižní Koreji. Měl 334 metrů na délku a 54 na šířku. V roce 1991 plul pod liberijskou vlajkou z Íránu do Nizozemska, vezl 260 000 tun íránské ropy. Po nikdy nevysvětleném výbuchu na palubě 28. května 1991 se tanker potopil asi 1300 kilometrů od pobřeží Angoly, do moře uniklo na 260 000 tun ropy. Pět mužů z 32členné posádky zahynulo, ostatním se podařilo z hořícího pekla uniknout na záchranných člunech. Zachránilo je plavidlo Ammer Himalaya.

O den později dosahovala ropná skvrna 32 kilometrů do délky a sedm kilometrů na šířky. Tanker hořel v moři tři dny a poté se 1. června potopil. Na hladině po něm zbyl ohromná ropná skvrna. Potopený vrak tankeru se dosud nenašel.

Při největší ropné katastrofě všech dob, kdy Irák začal v lednu 1991 vypouštět ropu do Perského zálivu, uniklo do moře 850 000 až 1,5 milionu tun ropy a deset až 12 centimetrů tlustá ropná skvrna pokryla plochu nejméně 600 kilometrů čtverečních. Šlo také o "první známý akt ekoterorismu".

