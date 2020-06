Pro-Bio svaz: Převeďme půdu u zdrojů vody do ekologického režimu Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz Evropská komise (EK) plánuje výrazně snížit používání chemických pesticidů a hnojiv v evropském zemědělství, které by v následujícím desetiletí mělo omezit svůj negativní vliv na klimatické změny Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Částečnou cestou, jak naplnit evropské cíle v ekologii, je převést půdu u vodních zdrojů pitné vody do ekologického režimu. Dnes to na debatě s novináři uvedla manažerka PRO-BIO Svazu Kateřina Urbánková. Do roku 2030 má být podle nové evropské strategie 25 procent půdy, což je přibližně polovina současné plochy v ČR, obhospodařovaná ekologicky. Na ekologických farmách se nesmí používat pesticidy, výsledkem by měly být biopotraviny a půda bez zbytků agrochemických látek, hormonů nebo léčiv. Uchovat pitnou vodu v nejlepší kondici je podle Urbánkové navíc levnější než ji poté od pesticidních látek čistit. Stát by však měl podle ní vytvářet takové prostředí, aby bylo jasné, že je ekologické zemědělství lepší než konvenční. Měl by podporovat prostřednictvím nastavení evropských dotací přechod do biorežimu včetně stavby skladovacích prostor například pro ovocnáře, kteří jinak musí prodat svou úrodu v krátké době, než shnije. Ministerstvo zemědělství bylo podle Urbánkové v posledních letech laxní v prosazování biopotravin ve veřejném stravování, v poslední době začíná problematiku více řešit. Nyní po zveřejnění evropské strategie From farm to fork (Od vidlí po vidličku) chce Urbánková o tomto dokumentu co nejrychleji jednat v pracovních skupinách. "Budeme muset minimálně odůvodnit, proč ji nereflektujeme," dodala. Evropská komise (EK) plánuje výrazně snížit používání chemických pesticidů a hnojiv v evropském zemědělství, které by v následujícím desetiletí mělo omezit svůj negativní vliv na klimatické změny. Počítá s tím zemědělská strategie, kterou v druhé polovině května komise zveřejnila a v jejímž rámci se má do roku 2030 používat jen polovina současného objemu chemických prostředků proti škůdcům. Ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) již řekl, že má výhrady k návrhům EK na plošné snižování užívání pesticidů v příštích letech. Nechce poslat zemědělství a celý venkov do útlumu, uvedl. Podle něj ČR již nyní používá méně pesticidů a umělých hnojiv, než je průměr Evropské unie a také méně než některé západní evropské státy. Podle Tomana je rovněž strategie nereálná. "Teď s kolegy sepisujeme výhrady a děláme analýzy," uvedl. Podle něj není jasné, z jakého základu při snižování pesticidů komise vychází. To není jasné ani podle ekologických organizací, předpokládají však, že je to vůči současnosti. reklama tisknout poslat Sdílet BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

