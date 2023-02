Pro módní návrhářku z Českolipska se stala životní filozofií udržitelná móda

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Pro módní návrhářku Martinu Benešovou z Českolipska se stala udržitelná móda životní filozofií a radostí. Módě se věnuje deset let a před třemi lety vstoupila na trh s vlastní značkou MYM-eco. Oděvy, které navrhuje, šije z přírodních materiálů. Do výroby oděvů vrátila ve velké míře len, který už je ve velkovýrobě oděvů téměř zapomenutým materiálem, přestože je na pěstování výrazně méně náročný než bavlna. Snaží se navrhovat a šít tak, aby zbývalo co nejméně odpadu, který je navíc kompostovatelný, řekla Benešová na přednášce na brněnských veletrzích módy Styl a Kabo.

Udržitelná a také pomalá móda je stále více diskutované téma v protikladu k rychlé módě, která spočívá v obrovské nadprodukci oděvů, které jejich nositelé po krátkodobém nošení odkládají. Navíc bývají často obtížně recyklovatelné. "Nechtěla jsem být součástí hlavního módního proudu, ale chtěla jsem se vydat cestou šetrnosti k sobě i životnímu prostředí a chtěla jsem pracovat s přírodními materiály," řekla Benešová. Odpad z nich je nulový, a snaží se i o to, aby na jejím oblečení nebyly například ani zipy a knoflíky, protože je pak obtížné vícesložkové oděvy recyklovat. Stejně tak je podle ní komplikované recyklovat oděvy, které jsou vytvořené kombinací přírodních a umělých vláken.

Z přírodních materiálů dokázala vytvořit kolekci oblečení pro celý rok. Pro jarní či letní oblečení, které má být lehké a trochu chladivé, využívá vlákna z ramie. "Jedná se o rostlinu podobnou kopřivě, většinou zpevňuje břehy řek v teplých oblastech a nepotřebuje při pěstování zavlažovat. Hodně se používala v Egyptě a našla se i v hrobkách faraonů. Je také například odolná proti plísním," řekla Benešová. Stejně tak používá pro letní oblečení tencel a lyocell, což jsou eukalyptová vlákna. Hodně pracuje i se lnem, který byl ještě před pár desetiletími běžnou polní plodinou, ale v Česku už se téměř nepěstuje. "Přitom je nenáročný na vodu i na chemické ošetření. Na rozdíl od bavlny," řekla Benešová.

Pro podzimní kolekci používá vedle lnu bambusové vlákno. "Dělám z toho minimalistickou módu," podotkla Benešová. Na zimní oblečení používá biobavlnu a bambusovo-konopný fleece, který izoluje, hřeje a je příjemný na dotek.

Snaží se, a podle ní by tak měli pracovat ideálně všichni návrháři, aby už při návrhu oděvů myslela na to, že by mělo zbýt co nejméně odstřižků, tedy co nejméně odpadu. A aby se nevyrábělo mnoho oděvů, které se neprodají. "Snažím se šít zakázkovou módu, aby každý kus měl svého zákazníka. Věřím, že lidé, kteří mají rádi přírodu, přemýšlí tak, aby i oblečení, které si kupují, bylo vyrobené šetrně k přírodě," řekla Benešová.

