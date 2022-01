Pro snižení emisí je potřeba zrychlit rozvoj obnovitelných zdrojů. Podpora plynu je jen přechodový krok, říká Sedlák

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Potřebné snižování emisí do poloviny století se podle Svazu moderní energetiky České republice nepodaří naplnit bez zrychlení rozvoje obnovitelných zdrojů a zvyšování energetické účinnosti v průmyslu nebo budovách. Obnovitelné zdroje a úspory energie jsou nejdostupnější řešení. Podporu zemního plynu, jak ji navrhuje Evropská komise, lze chápat jako přechodový krok, který mají do budoucna nahradit nízkouhlíková a bezuhlíková řešení. ČTK to řekl programový ředitel svazu Martin Sedlák.

I podle organizace Greenpeace je třeba se místo investic do jaderné a plynové infrastruktury zaměřit na rozvoj obnovitelných zdrojů. Jsou levné, dostupné a mohou přinést užitek a úspory obcím i domácnostem postiženým extrémně vysokou cenou elektřiny a plynu, řekl mluvčí Greenpeace Lukáš Hrábek.

Evropská komise chce nově zařadit jádro a zemní plyn na seznam zelených investic. Návrh podle deníku předpokládá, že investice do jádra budou směřovat nejméně příštích 20 let a do zemního plynu deset let.

Návrh komise podle Sedláka zatím počítá s jádrem a zemním plynem jako s přechodovými technologiemi pro dosažení klimaticky neutrální ekonomiky. Bez ohledu na to, zda ve finálním znění obě technologie zůstanou, je podle něj pro Českou republiku klíčové zrychlit rozvoj obnovitelných zdrojů. Spolu s úsporami energie mohou podle Sedláka už v tomto desetiletí přispět k oživení české ekonomiky a vytvoření pracovních míst. "Jen rozvoj obnovitelných zdrojů může přispět ke zvýšení hrubého domácího produktu (HDP) o sedm procent," uvedl Sedlák.

U jádra návrh tzv. taxonomie, tedy systému podpory ekologických investic, podle Sedláka stanovuje podmínku vyřešeného problému jaderného odpadu. Český proces hledání úložiště pro vyhořelé jaderné palivo trvá podle něj 20 let a zatím není v dohledu výsledek.

Ekologická organizace Greenpeace prosazuje rychlejší přechod na obnovitelné zdroje. "Pokud bude Evropská unie považovat jadernou a plynovou infrastrukturu jako udržitelný zdroj energie, dá tím státům svolení ke greenwashingu (šíření dezinformací ohledně snahy o ochranu životního prostředí) a k nesmyslnému utrácení veřejných peněz na obrovské a drahé projekty, které nás uzamknou v současném fungování energetiky," uvedl Hrábek.

Komise dlouho očekávanou publikaci tzv. taxonomie dosud několikrát odložila. Podle Financial Times se nyní očekává, že vlády unijních zemí návrh podpoří.

