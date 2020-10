Vánočním stromem na Staroměstském náměstí v Praze bude smrk z Jílového u Prahy

Zdroj | zdenekchristov_eu - lifestyle portal - / youtube.com Loňský smrk vyrostl na soukromém pozemku na dosah Českého ráje, Krkonoš a Jizerských hor do výšky 22 metrů.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Pro pražské vánoční trhy na Staroměstském náměstí byl vybrán smrk ztepilý, který vyrostl nedaleko středočeského Jílového u Prahy. Zda jej ale pořadatelé na náměstí vztyčí, bude záležet na pandemii nemoci covid-19. Zda trhy budou, se rozhodne do konce října. ČTK to sdělila Hana Tietze, mluvčí společnosti Taiko, která trhy pořádá. Loňský smrk pocházel ze Semil v Libereckém kraji.

"Smrk ztepilý, který jsme letos vybrali, je krásně rostlý a dobře přístupný pro těžkou techniku. Výhodou je také, že neroste daleko od Prahy. Má zhruba 19 metrů, což je o něco méně než obvykle, ale věřím, že by to nikomu nevadilo. S tipem se nám ozval soukromý majitel," uvedl provozní ředitel Taiko Petr Hozák.

Zda jej firma pokácí a doveze do hlavního města, bude záležet na situaci v souvislostí s šířením koronaviru a s tím souvisejícími nařízeními vlády a ministerstva zdravotnictví. Podle mluvčí bude firma zároveň jednat také s magistrátem. "Rozhodnutí by mělo padnout do konce října, poté už nebude možné trhy včas připravit," sdělila Tietze.

Loňský smrk vyrostl na soukromém pozemku na dosah Českého ráje, Krkonoš a Jizerských hor do výšky 22 metrů. Trhy se v centru metropole konají každoročně od přelomu listopadu a prosince do začátku ledna. Kromě Staroměstského náměstí jsou rovněž například na Václavském náměstí, náměstí Míru a dalších místech v Praze.

reklama