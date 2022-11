Pro zachování jaderných kapacit v EU bude třeba investovat až 450 miliard eur

Jiří Svoboda 11.11.2022 16:11

Docela by mne zajímalo, zda je brámo v úvahu, že bezuklíková EU roku 2050 bude potřebovat vyrábět zhruba 3x více elektřiny než dnes.



Pokud má být v roce 2050 kryta asi 1/6 elektřiny z jádra, přičemž dnes má EU z jádra asi 1/4, je třeba do roku 2050 produkci elektřiny z jádra zvojnásobit! Kde se to bude stavět? Na to rozhodně 1/2 bilionu EUR stačit nebude!



Nejjednoduššá vysvětlení je, že na Evropském jaderném fóru v Praze řekla eurokomisařka pro energetiku Kadri Simsonová docela velký nesmysl, nikdo to nepoznal a celé fórum bylo pro kočku.



A nebo se očekává bouřlivý rozvoj a výrazné zlevňování jaderné energetiky. Pak je ovšem třeba cílit na zhruba 50% podíl JE v roce 2050, protože lepší cesta než využívání levné jaderné energie není k dispozici!

Odpovědět