Prodej aut na hybridní pohon za leden a únor stoupl o polovinu na 4185

Svatá Prostoto 14.3.2022 16:37

S ohledem na to, že 3/4 z nich ... aspoň podle těch čísel ... nejsou nízkoemisní automobily, a řada z nich má větší emise než taková Fabka v benzínu, to zase není taková sláva.



Ale na první pohled to vypadá jako hrozný úspěch:-).



Navíc jsou ta čísla vůbec nějaká podivná a na první dobrou to moc nesedí.

