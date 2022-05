Prodej elektromobilů se loni ve světě zdvojnásobil na rekordních 6,6 milionu

Zbyněk Šeděnka 23.5.2022 17:52

Pro všechny, kteří jásají nad elektrifikací automobilů:

Jak řekl šéftechnik Toyoty, na jeden elektromobil Toyota se spotřebuje tolik vzácných kovů jako na 36 Yarisů. Při masivní spotřebě jich bude nedostatek, čímž se docílí toho, že jejich cena vyšvihne do nebeských výšin. Takže řeči o tom, že díky masové výrobě se cena za vývoj rozpustí do velkého počtu aut, jsou akorát kecy. Pokud spotřeba vzácných kovů poroste řádově v desetitisících procent, adekvátně poroste i jejich cena. Dostaneme se tak do paradaxu, že masivní výroba elektromobilů bude zvyšovat jejich cenu.

