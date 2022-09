Program pro menší úsporné úpravy domů MŽP pustí asi koncem října

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | sima / Shutterstock Zateplování domu

Podprogram Nová zelená úsporám Light (NZÚ Light), který má přispět chudším domácnostem na úpravy domů vedoucí k úspoře energie, by mohl začít v říjnu. Na dnešním setkání s médii v Praze to sdělili zástupci ministerstva životního prostředí (MŽP) a Státního fondu životního prostředí (SFŽP). NZÚ Light bude součástí programu Nová zelená úsporám, na který by v letech 2023 až 2025 mělo jít 55 miliard korun z Modernizačního fondu. O částce nyní ministerstvo vyjednává s Evropskou investiční bankou.Program Nová zelená úsporám, který lidem přispívá na zateplení domů, ale i pořízení fotovoltaiky, tepelných čerpadel nebo kotlů na biomasu, je od loňského října financován z Národního plánu obnovy (NPO). Na program z něj bylo vyhrazeno 19 miliard korun. Podle ředitele SFŽP Petra Valdmana do září přijal fond více než 56.000 žádostí s požadavkem na dotace ve výši 11,2 miliardy korun. Největší zájem je o dotaci na fotovoltaiku, kdy fond dostal přes 33.000 žádostí.

Během následujících měsíců má začít financování NZÚ z Modernizačního fondu. Návrh na částku 55 miliard pro léta 2023 až 2025 podle Valdmana Česko Evropské investiční bance předložilo 12. září. A z Modernizačního fondu bude kompletně financován také podprogram Nová zelená úsporám Light pro menší úpravy v nízkopříjmových domácnostech.

Valdman popsal, že v podprogramu bude možné získat maximální dotaci 150.000 korun. Podotkl, že jde třeba o zateplení půdy, stropu, části fasády či výměnu oken a dveří. To jsou podle Valdmana menší kroky, které mohou v součtu přinést až dvacetiprocentní úsporu nákladů na energie. Jak přesně bude nízkopříjmová domácnost definována, nespecifikoval. Neupřesnil také, jaká částka bude z 55 miliard Kč na NZÚ Light vyčleněna.

"My to nechceme úplně specifikovat a rozdělovat. Zhruba polovina té částky je určena na zdroje – tepelná čerpadla, fotovoltaika," řekl Valdman. "A druhá polovina je určena na energetické úspory, které se pak budou dělit v poměru Nová zelená úsporám a Nová zelená úsporám Light. Minimálně dvě třetiny z té částky půjdou na standardní NZÚ a jedna třetina na NZÚ Light. To je opravdu jen indikativní rozdělení a nikdo nás neomezuje jaká částka omezena na jaký podprogram," uvedl Valdman.

K tomu, kdo bude mít na dotaci z NZÚ Light nárok dnes ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL) řekla, že parametry dosud MŽP řeší s ministerstvem práce a sociálních věcí. Vzhledem k inflaci by však měla být vyšší, než limit u první části kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti.

Cílem Modernizačního fondu je přispět k přechodu tuzemské energetiky na ekologické zdroje. Hubáčková řekla, že podle odhadů by v něm do roku 2030 mohlo být až 300 miliard korun z prodeje emisních povolenek, původně se počítalo s polovinou. Fond i první výzvy z něj byly spuštěny loni.

