Protest klimatických aktivistů prošel londýnskou finanční čtvrtí

V londýnské finanční čtvrti se krátce před začátkem klimatické konference COP26 sešli demonstranti z celého světa, aby protestovali proti používání fosilních paliv. Někteří z nich žádali banky, aby přestaly financovat projekty spojené s kácením lesů a těžbou a podporovat průmyslová odvětví, která znečišťují ovzduší. Mezi demonstranty byla i švédská aktivistka Greta Thunbergová, uvedla agentura AP.

Protest v Londýně začal před sídlem banky Lloyd’s, kde aktivisté z květin vyskládali nápis Rise Remember Resist (Povstaň, Pamatuj, Braň se). Část demonstrantů se pak přesunula před sídlo banky Standard Chartered, kde provolávala hesla jako "Pojišťujte naši budoucnost, ne znečištění", "Jsme k nezastavení, jiný svět je možný" nebo "Co chceme? Klimatickou spravedlnost! Kdy ji chceme? Teď!".

Konference OSN o klimatu COP26 začíná ve skotském Glasgow v neděli, trvat bude do 12. listopadu. Před začátkem setkání se do Británie sjíždějí světoví státníci i aktivisté. Část bojovníků za ochranu životního prostředí považuje konferenci ve Skotsku za poslední okamžik, kdy je ještě možné zvrátit rychlost globálního oteplování a zabránit klimatické katastrofě.

Mezi demonstranty byli i členové ekologického hnutí Fridays for Future (Pátky pro budoucnost) z Afriky, Asie a Tichomoří, podle kterých banky svou činností přispívají k tomu, že domovy lidí v těchto oblastech v budoucnu zmizí.

"Bez ohledu na nadšení, se kterým tu jsme, bychom tu vůbec být neměli. Naše bolest, naše utrpení, naše slzy a náš smutek by neměly být tím, co je potřeba, aby se věci daly do pohybu. Už víme, co musíme udělat: musíme postupně ukončit éru fosilních paliv, musíme se zbavit průmyslových odvětví, která přinášejí škodu a zoufalství," uvedla demonstrantka Brianna Frueanová ze Samoy.

