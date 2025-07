Protrženou hráz na soutoku Odry a Opavy v Ostravě Povodí Odry zpevnilo a zvýšilo

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Státní podnik Povodí Odry dokončil opravu protipovodňové hráze na soutoku řek Odry a Opavy v Ostravě, jejíž protržení při zářijových povodních způsobilo značné škody. Za 30 milionů korun hráz celkově zpevnil a opevnil z obou stran a také ji o 40 centimetrů zvýšil, uvedli generální ředitel Povodí Odry Petr Birklen a technický ředitel Tomáš Skokan."Jsou tady nové stabilizační prvky, které v minulosti nebyly," řekl Birklen. Na nejzatíženějším 240 metrů dlouhém úseku podnik hráz vyztužil devítimetrovými štětovnicemi, tedy ocelovými profily. Návodní svah hráze (ze strany od řeky) opevnil dlažbou prolitou betonem a posílil i její druhou stranu čili takzvaný vzdušný svah. Podnik zároveň odstranil nájezd na cyklostezku vedoucí po hrázi, který byl dříve přímo proti soutoku. Všechna opatření se podle ředitele dělala s ohledem na rizikovost tohoto místa.

Odra se během povodně v Ostravě přelévala přes hráz v délce několika kilometrů. Problém na soutoku s Opavou vznikl na vzdušném svahu hráze, který voda postupně rozplavila. Pak se tam vytvořila průrva, kterou valila voda. Zatopila například polovinu obvodu Nová Ves nebo chemičku BorsodChem MCHZ.

"V tuto chvíli jsme udělali maximum pro to, aby to riziko bylo nejmenší. Jsou přírodní katastrofy, na které neexistuje jediné absolutní řešení, ale dělali jsme to tak, abychom se tomu maximálně vyhnuli. Je to pořád na stoletý průtok, ale převýšení odpovídá zvýšenému riziku s ohledem na to, že se tady můžou potkat dvě povodňové vlny," řekl Birklen.

Skokan řekl, že průrva v hrázi byla široká zhruba 100 metrů. "Museli jsme odstranit zbytky původní hráze, dostat se až na úroveň základové spáry, taktéž ji očistit, přehutnit a následně jsme průrvu vhodnými materiály doplnili za postupného sypání," popsal Skokan postup prací.

Ostravský primátor Jan Dohnal (ANO) po povodních opakovaně poukazoval na to, že sypaná hráz v takto exponovaném místě nebyla ideálním řešením, i když byla v souladu s legislativou z doby, kdy hráze vznikaly. Povodí Odry kritiku odmítalo s tím, že hráz byla v dobrém stavu, ale průtoky při povodních byly extrémní.

Primátorův náměstek Aleš Boháč (Starostové pro Ostravu) řekl, že komplikace na soutoku způsobilo i to, že se tam ve stejnou chvíli potkaly maximální průtoky obou řek. "Je otázka, jestli se to může opakovat, jestli příště nepřijde povodeň z Ostravice, Lučiny nebo jiného přítoku," řekl Boháč. Když se ale podle něj posílí odolnost známých kritických míst, bude mít město možnost flexibilněji reagovat jinde.

Boháč řekl, že od povodní se komunikace s Povodím Odry výrazně zlepšila. "Výsledkem té komunikace je dneska vytipování dalších čtyř míst, která jsou důležitá z hlediska protipovodňové ochrany. Jsou to úseky výše proti proudu, Nová Ves kousek nad opravenou hrází, potom úsek u Ústřední čistírny odpadních vod a úsek v Koblově a Antošovicích, na které se chceme zaměřit. Vnímáme, že by bylo vhodné tam navrhnout nějaké technické řešení, abychom udrželi protipovodňovou ochranu dostatečně silnou a konzistentní," řekl Birklen.

Městu poděkoval za geodetické zaměření hrází. "V příštím týdnu budeme mít také zaměření dna, koryta toku, abychom zjistili, jestli se nenachází někde nánosy, které by mohly zhoršovat protipovodňovou situaci," řekl ředitel.

Uvedl, že Povodí Odry postupně pokračuje v odstraňování povodňových škod, kterých na jeho území bylo asi za 6,1 miliardy korun. "K dnešnímu dni se nám podařilo investovat do odstraňování povodňových škod asi 240 milionů korun," řekl Birklen.

