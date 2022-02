Průzkum: Většina Němců se staví proti zařazení jádra a plynu mezi čisté zdroje

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Většina obyvatel Německa se staví proti Evropskou komisí navrhovanému zařazení jádra a zemního plynu mezi zelené investice. Podle agentury DPA to vyplývá ze zveřejněného výzkumu veřejného mínění společnosti Innofact. Jen zhruba pětina (21 procent) respondentů souhlasí, aby finanční prostředky na rozvoj udržitelné energetiky směřovaly do těchto dvou zdrojů elektřiny.

Na 36 procent dotazovaných v sondáži pro srovnávací portál Verivox uvedlo, že zelené investice by se neměly týkat ani jádra, ani plynu. Pro 19 procent Němců by bylo přijatelné, kdyby peníze směřovaly do plynových elektráren a nikoliv do jaderných. Naopak jen pro šest procent by bylo v pořádku, kdyby se investovalo do jaderných elektráren a ne do plynových. Tři čtvrtiny dotazovaných by v zásadě uvítaly, kdyby stát investorům vydával potvrzení, že investice splňuje závazné minimální standardy z hlediska udržitelnosti.

Evropská komise dnes představí konečné znění pravidel pro dočasné zařazení energie vyráběné z jádra a plynu mezi ekologicky udržitelné investice, které představila na přelomu roku. Brusel vyslyšel volání řady zemí včetně České republiky, které chtějí jádro či plyn využívat jako náhradní zdroj při odstavování neekologických uhelných elektráren či tepláren.

Německo sice dlouhodobě odmítá atom, avšak stojí o podporu plynu jako přechodného zdroje energie. Spíše se proto očekává, že plán Evropské komise podpoří. Politická scéna je však v tomto bodě rozpolcena. Vlivný ministr hospodářství a ochrany klimatu Robert Habeck, zastupující ve vládě Zelené, doporučil jeho odmítnutí kvůli obavám z provozu jaderných elektráren či ukládání vyhořelého paliva. Naproti tomu sociálnědemokratický kancléř Olaf Scholz se k němu vyjadřuje pozitivněji, neboť Německo stojí o podporu plynu.

