Průzkum: Zářivky a žárovky by ekologicky vyhodila jen polovina lidí z Česka

Z průzkumu podle ní nicméně vyplývá, že lidé si jsou obsahu rtuti v zářivkách vědomi.

Jen 55 procent lidí z Česka by vysloužilé úsporné LED zářivky či wolframové žárovky doneslo do míst k tomu určených. Vyplývá to z průzkumu, o kterém informovala společnost Ekolamp. Průzkum podle ní také ukázal, že lidé jsou ochotni dojít do sběrného místa, pokud je do kilometru od jejich bydliště. Šetření se letos zúčastnilo 1204 respondentů.

Lidé, kteří by se zachovali ekologicky, v průzkumu uvedli, že by žárovky a LEDky donesli do sběrného dvora, vyhodili do speciální nádoby nebo odevzdali v obchodě při nákupu nového výrobku.

"K odhození některého z uvedených světelných zdrojů do popelnice se přiznalo v průměru 38 procent respondentů. Je to nebezpečné zejména v případě zářivek, které obsahující malé množství toxické rtuti. Tu je třeba při recyklaci odstranit. Na skládkách směsného odpadu může totiž kontaminovat spodní vody," uvedla Zuzana Adamcová z Ekolamp.

Z průzkumu podle ní nicméně vyplývá, že lidé si jsou obsahu rtuti v zářivkách vědomi. "Do popelnice je vyhazují v menší míře, skončí tam v průměru 30 procent kompaktních zářivek. U LEDek a wolframek je to více než 40 procent. Povědomí o správné likvidaci lidé sice mají, ale na ekologické chování často rezignují," konstatovala Adamcová.

V ekologickém chování jsou podle průzkumu značné rozdíly mezi kraji. Například v Královéhradeckém by úspornou zářivku do směsného odpadu vyhodilo 60 procent respondentů, v Jihomoravském 50 procent a ve Středočeském 43 procent dotazovaných. Naopak v Libereckém a Pardubickém kraji by to bylo jen 17 procent lidí, ve Zlínském 13 procent a v Karlovarském kraji se k tomuto záměru nepřiznal nikdo.

Do směsného odpadu přitom podle průzkumu putuje elektroodpad především v krajích s většími městy. "Pravděpodobně to souvisí s ochotou dojít do sběrného místa. Obyvatelé menších obcí jsou zvyklí služeb sběrného dvora využívat více. Je to vidět i v části průzkumu zkoumající vzdálenost, kterou jsou lidé ochotni urazit do sběrného místa," uvedla Adamcová.

Lidé v Česku jsou podle průzkumu ochotni do sběrného místa urazit v průměru 1069 metrů. To je podle Ekolamp zhruba o 300 metrů více než před dvěma lety. "I zde se lépe umístily kraje, kde značná část populace žije mimo větší města. Třeba Jihočeši a lidé z Olomouckého kraje jsou ochotni urazit do sběrného místa téměř dva kilometry," popsala Adamcová.

Společnost nyní také provádí průzkum návyků spojených s vyhazováním jiných elektrospotřebičů. Lidé se ho mohou zúčastnit prostřednictvím krátké on-line ankety.

Společnost Ekolamp je neziskový kolektivní systém pro zpětný odběr elektrozařízení. Sdružuje výrobce a dovozce elektrozařízení, za které plní jejich povinnosti týkající se sběru elektroodpadu.

