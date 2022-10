První dodávky LNG z Mosambiku do Evropy by měly dorazit začátkem listopadu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Z Mosambiku do Evropy by měly dorazit koncem tohoto nebo začátkem příštího měsíce první dodávky zkapalněného zemního plynu (LNG). S odkazem na místní regulační úřad to minulý týden uvedla agentura Reuters. Dodávky plynu Evropě pomohou řešit nedostatek této energetické suroviny.

LNG bude pocházet z plovoucího zařízení Coral Sul, které provozuje společnost Eni. Podle organizace Welligence Energy Analytics už na severní pobřeží Mosambiku dorazil tanker společnosti BP. Ta si na 20 let smluvně zajistila celoroční produkci zařízení, což je 3,4 milionu tun. Regulační úřad INP agentuře Reuters potvrdil, že LNG poputuje do Evropy.

Nové dodávky LNG pomohou zmírnit napjatý globální trh s LNG a nedostatek plynu v Evropě. Ta se po únorové invazi ruských vojsk na Ukrajinu a pozdějším rozhodnutí Ruska omezit dodávky plynu hlavním evropským ekonomikám nyní připravuje na zimu.

Vývoz z Mosambiku, který sousedí s Jihoafrickou republikou, pomůže transformovat jeho ekonomiku. Do země totiž proudí miliardy dolarů na rozvoj masivních pobřežních plynových polí v její říční pánvi Rovuma. Investoři se ale v zemi obávají násilného povstání s napojením na teroristickou organizaci Islámský stát (IS). Například francouzský ropný koncern TotalEnergies loni kvůli rostoucím násilným útokům vyhlásil stav vyšší moci na svůj projekt LNG v hodnotě 20 miliard dolarů (téměř 503 miliard Kč).

V Evropě nyní funguje 30 terminálů na LNG, nejvíce ve Španělsku. Jejich kapacita ale nestačí.

