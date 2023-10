První základní škola v Pardubicích má zelenou střechu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Tom Grundy / Shutterstock Ilustrační foto

Základní škola Erno Košťála v Pardubicích je první školní budovou, která má v krajském městě zelenou střechu. Pomůže zmírnit klima na panelovém sídlišti Dubina. Zeleň je rozprostřená na třech objektech, což čítá 3000 metrů čtverečních, řekl Radek Herzig z dodavatelské firmy.

"To už je velký kus plochy, hlavním záměrem na panelovém sídlišti je zadržování vody. Když přijde přívalový déšť, je to velkou úlevou pro kanalizaci," řekl Herzig. Mírně se i zlepší klima ve třídách, dodal.

Na střeše byly asfaltové pásy, na ně odborná firma lepila fólie, což byl základní podklad. Na ně už dávala vegetační vrstvy, které obsahují fólii umožňující proudění vzduchu, zahradnickou zeminu a rostlinné rozchodníkové koberce.

"Suchomilné rostliny nevyžadují údržbu, je tady pět až osm druhů rozchodníků. Přirovnal bych to ke kaktusům nebo sukulentům. Dostatečnou závlahu zajistí déšť. Po obvodu střechy jsou kačírkové lišty, které zadržují okrasné kamenivo. Zelené koberce jsou na třech objektech a spojovacím krčku," řekl Herzig.

Na základní škole je takzvaná extenzivní zahrada s nízkou vrstvou substrátu. Pro střechy s větší nosností se dělají intenzivní zahrady, kde je zem ve vrstvě až 80 centimetrů, pak tam lze sázet keře i stromy, tedy rostliny které potřebují větší kořenový bal, dodal Herzig.

"Jsem nadšený. Bylo to pilotní projekt, který jsem startoval. Vypadá to velmi dobře, věřím, že to zpříjemní okolí školy na Dubině. Prodlouží to i životnost střechy," řekl primátor Jan Nadrchal (ANO).

Další školy a školky mohou následovat. Zeleň lze sázet na rovné střechy, které mají dostatečnou nosnost, na budovu školní jídelny ZŠ Erno Košťála tak rozchodníky vysázet možné nebylo.

"Tam by byly nutné výrazné stavební úpravy. V budoucnu se dočkáme zelených střech na dalších zařízeních města, na nových stavbách už budou standardem," řekl Nadrchal. Náklady byly podle něj 12 milionů korun, téměř většinu z nich uhradily dotace, dodal.

