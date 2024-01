Prvním letošním mládětem Safari Parku Dvůr Králové je ohrožený tučňák brýlový

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Jon Mountjoy / Flickr.com Tučňák brýlový patří k ohroženým druhům a v přírodě jich dál ubývá. Od 80. let minulého století se jejich populace zmenšila o více než polovinu, a to kvůli úbytku potravy a znečišťování oceánů.

Prvním letošním mládětem v Safari Parku Dvůr Králové nad Labem je v přírodě ohrožený tučňák brýlový. Tučňáky brýlové zoo chová od roku 2022 a první mládě se v kolonii vylíhlo loni v polovině listopadu. Od té doby přibyla další čtyři mláďata, řekl mluvčí zoo Michal Šťastný.

Na nové mládě přišli chovatelé dnes ráno. "Při kontrole kolonie zjistili, že se v dalším hnízdě vylíhlo mládě. V kolonii nyní žije pět mláďat," uvedl zoolog Michal Podhrázský. Podle prvního pozorování se rodiče o potomka starají. "Mládě má ovšem před sebou náročné období. Úspěšný odchov není samozřejmostí," uvedla zoo.

Mladé tučňáky návštěvníci zoo zatím v expozici neuvidí. Mláďata tučňáků brýlových se líhnou v hnízdních norách, kam jim dospělí přinášejí potravu. Poprvé se ven vydávají obvykle zhruba od šestého týdne věku. "Pokud se odchovy povedou, budou první mláďata k vidění v předjaří," uvedl zoo.

Mláďata zatím vyrůstají v budkách a norách v expozici, kterou zoo nákladem 43 milionů korun otevřela předloni v červenci v areálu West Cape. Dvorské hejno tučňáků nyní čítá téměř 30 jedinců.

Dvorští tučňáci se o rozmnožování snažili již předloni. Vylíhlá ptáčata se jim však kvůli nedostatku zkušeností nepovedlo odchovat, což je podle zoo poměrně obvyklé. Dovednosti spojené s odchovem mláďat si páry musejí osvojit. Kromě Dvora Králové chová tučňáky brýlové v Česku a na Slovensku už pouze Zoo Ústí nad Labem.

Tučňák brýlový patří k ohroženým druhům a v přírodě jich dál ubývá. Od 80. let minulého století se jejich populace zmenšila o více než polovinu, a to kvůli úbytku potravy a znečišťování oceánů. Tučňáci brýloví jsou relativně monogamní, páry jsou věrné hnízdní noře i partnerovi přinejmenším několik let.

Zoo patří Královéhradeckému kraji a je nejnavštěvovanějším turistickým cílem na východě Čech. Loni návštěvnost safari parku vzrostla meziročně o půl procenta na nový rekord 673 000 lidí.

