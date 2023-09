Psi na Uherskohradišťsku žili mezi tunami odpadků, veterináři navrhli odebrání

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Na pozemku plném odpadků žila podle veterinářů dvojice psů v Kněžpoli na Uherskohradišťsku. Množství odpadu odhadli veterinární inspektoři, kteří chov v minulém týdnu na základě podnětu kontrolovali, na několik tun. Chovatelce, která na svém pozemku odpadky nahromadila, navrhli zvířata odebrat, sdělil ČTK mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček. O návrhu by měl rozhodovat městský úřad v Uherském Hradišti.

Chovatelka podle veterinářů držela dva psy na oploceném pozemku zaskládaném do výšky zhruba metr a půl odpadem, patrně přineseným od popelnic a sběrných kontejnerů. Byly to plastové sáčky, obaly, plechovky a sklenice, ale i jízdní kolo nebo zahradní nábytek. "Do budovy na pozemku měli psi přístup pouze zhruba 30 centimetrů úzkou uličkou mezi vrstvou odpadků, zakončený zhruba půlmetrovým průlezem na konci uličky. Dle vyjádření chovatelky měla být plná odpadu také samotná budova," uvedl Vorlíček.

Řada předmětů na pozemku byla podle veterinářů pro psy nebezpečná. Hrozilo, že se o ně zraní nebo je pozřou. "Masivní vrstva odpadu mohla také zvířata zavalit," sdělil mluvčí. Podmínky v chovu označili inspektoři za zcela nevhodné. Chovatelka podle nich není schopna kvůli svému psychického stavu zabezpečit vhodné podmínky pro chovu psů tak, aby nedocházelo k jejich týrání.

Veterináři proto podali na radnici v Uherském Hradišti návrh na odebrání obou psů a jejich umístění do náhradní péče. Příslušný odbor města zatím oficiální podnět neobdržel, uvedl dnes na dotaz ČTK mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma. Obec s rozšířenou působností by s chovatelkou také měla vést správní řízení o pokutě za porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání.

Podle veterinářů se jedná o druhý případ extrémně nevhodných podmínek chovu zvířat ve Zlínském kraji v krátké době. V první polovině září navrhli odebrat chovatelce v Roštění na Kroměřížsku 19 psů, které podle nich chovala mezi exkrementy, močí a odpadky. Díky spolupráci s městským úřadem v Holešově se podařilo psy, ale také několik králíků a morčat umístit k náhradním chovatelům.

