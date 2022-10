Řecko navrhuje položit kabel pro dodávky elektřiny do Rakouska a do Německa

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační obrázek

Řecko navrhuje položit kabel, který by přenášel elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů do Rakouska a do jižní části Německa. Uvedl to řecký ministr energetiky Kostas Skrekas. Evropská unie se nyní pomocí zvyšování výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů snaží omezit závislost na dodávkách fosilních paliv z Ruska.

Řecko má příznivé podmínky pro výrobu elektřiny ze sluneční a větrné energie. Řecká vláda nyní podporuje investice do energetiky s cílem do roku 2030 více než zdvojnásobit podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě elektřiny na 70 procent, uvedla agentura Reuters.

Skrekas uvedl, že návrh na položení kabelu, který by procházel přes Albánii a další balkánské země, už řecká vláda předložila jeho protějškům v Rakousku a Německu. Dodal, že kabel by měl počáteční kapacitu tři gigawatty, kterou by bylo možné zvýšit na devět gigawattů.

Podle zdroje z řeckého ministerstva energetiky se nyní s Rakouskem a Německem jedná o podmínkách realizace a financování tohoto projektu. Minulý týden Řecko spolu s Kyprem slavnostně zahájilo práce na položení podmořského kabelu, který má propojit elektrické sítě v Izraeli, na Kypru a v Řecku. Kabel s kapacitou 2000 megawattů má měřit 1208 kilometrů a je označován za nejdelší podmořský elektrický kabel na světě.

V loňském roce Řecko podepsalo s Egyptem dohodu, jež připravuje půdu pro položení podmořského kabelu, který by do Evropy dodával elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů v Africe.

