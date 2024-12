Recyklovaný textil lze využít v interiérovém designu i umění, ukazuje liberecká univerzita

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | LoloStock / Shutterstock Oblečení v koši

V designu a výtvarném umění lze využít nový materiál z textilního odpadu, který před rokem vyvinula Technická univerzita v Liberci (TUL) ve spolupráci s Diakonií Broumov. Možnosti využití materiálu v interiérovém designu, na nábytku, osvětlení, ale například i ve výtvarných dílech představuje univerzita na výstavě Martina Hofmana Recyklus ve své Galerii N v Jablonci nad Nisou. Výstava potrvá do 20. prosince, řekl mluvčí univerzity Radek Pirkl.

Technologie z Liberce umožňuje zpracovat i textilní materiál, který by se jinak znovu využíval jen obtížně a končil by na skládce či ve spalovně, jako jsou třeba oděvy složené z více materiálů. Technologie umožňuje zpracovat textil včetně zipů nebo knoflíků. Vše se rozemele, směs se zalije pryskyřicí a vylisuje se z ní pevná deska, případně je možné lisovat směs přímo do formy. Vyrobený materiál už našel uplatnění ve výrobě nábytku, využít ho lze ve stavebnictví nebo automobilovém průmyslu.

"Největší oblast jeho uplatnění jsme tušili v interiérovém designu nebo v automotive v oblasti interiérů vozidel nebo krytů motorů. Uměli jsme si ho představit i v nábytkářství a interiérovém designu, kde se deska už ujala a pro využití v tomto sektoru se už vyrábí. Ostatně třeba deska konferenčního stolu v mé pracovně je právě z tohoto materiálu. Lidé jako Martin Hofman šli ovšem ve své představivosti ještě dál a vidí v desce z recyklovaného textilu výtvarný objekt," doplnil vedoucí katedry hodnocení textilií liberecké univerzity Roman Knížek.

Hoffman přiznal, že ho materiál zaujal na první pohled. "Moje dosavadní tvorba byla se světlem, pracoval jsem s projekčním světlem a je to pro mě hodně blízké. Když jsem viděl ten materiál poprvé, tak jsem věděl, že pokud to půjde udělat v nějaké rozumné tloušťce, budu ho moc prosvítit a budu moct experimentovat jak s barevností textilu, tak s barevností světla. Když jsem mixoval různé barvy v textilu, říkal jsem si, jak by to mohlo fungovat společně s tím světlem," řekl autor vystavených děl.

Diakonie Broumov založila s dalšími dvěma partnery firmu TXB (TeXtile Board), která má v portfoliu konstrukční desky a materiál z recyklovaného textilu pod značkou TXB ART. "Aktuálně se vyrábí menší linka pro poloprovoz, který chtějí zahájit příští rok na jaře, do konce roku pak plánují rozjet výrobu desek na velké lince. Máme vypsané výběrové řízení a hledáme vhodného dodavatele," řekl k budoucnosti materiálu ředitel diakonie Pavel Hendrichovský.

"Pro ČR by bylo ideální provozovat čtyři takové linky, abychom měli jako země problém s textilem vyřešen," poznamenal Hendrichovský. Už nyní podle něj jednají o možnosti využití technologie při zpracování textilního odpadu v zahraničí. S univerzitou teď Diakonie Broumov spolupracuje i na vývoji sendvičové desky z recyklovaného textilu, kterou by bylo možné využít pro stavbu domků.

