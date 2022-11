Reuse centrum v Ostravě za dva roky fungování prodalo asi 100 000 věcí

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Speedkingz / Shutterstock.com Reuse centrum Ostrava přijímá hračky, knihy, sportovní potřeby, nábytek, nádobí a další předměty do domácnosti. Ilustrační foto

Reuse centrum v Ostravě během dvou let svého fungování prodalo zhruba 100 000 předmětů, které by jinak skončily v odpadu. Zájem o jeho služby vzrůstá nejen v souvislosti s ekonomickou krizí, ale i s příchodem uprchlíků z Ukrajiny, sdělili zástupci města a městské odpadové společnosti OZO Ostrava, která centrum zaměřené na opětovné použití starších věcí provozuje.

Reuse centrum Ostrava přijímá hračky, knihy, sportovní potřeby, nábytek, nádobí a další předměty do domácnosti. Lidé mohou své dary pro opětovné využití předávat v centru, ale také ve všech 11 sběrných dvorech ve městě. Darované předměty se v reuse centru třídí, očistí a případně i drobně opraví. Zájemci je pak mohou zakoupit za symbolický příspěvek do veřejné sbírky, který se obvykle pohybuje v rozmezí od deseti do 200 korun.

"Celý výtěžek z prodeje je určen na zelené projekty v Ostravě, které společnost OZO Ostrava vybírá prostřednictvím každoročních tematických výzev. Na konci listopadu bylo na kontě veřejné sbírky 813.000 korun a lze očekávat, že do konce roku částka ještě poroste. Dosud se do výsadby a údržby městské zeleně investovalo více než milion korun a přibližně stejná částka bude k dispozici i v příštím roce," uvedl Karel Belda, jednatel OZO Ostrava, která centrum provozuje ve svém areálu v Ostravě-Přívoze.

Podle něj lidé do centra spíše pro věci přicházejí, ale méně už je dovážejí. Centrum proto spouští kampaň, která má zvýšit povědomí o činnosti tohoto zařízení a vyzvat obyvatele, aby darovali funkční věci, které již nepotřebují. "Tím, že lidé předmět nevyhodí, ale darují, udělají hned tři dobré skutky. Chovají se udržitelně a šetří životní prostředí, protože věci neskončí na skládce, ale slouží dál. Potěší někoho jiného, kdo si věc vybere a má z ní užitek. A v neposlední řadě dárci přispějí na ekologické projekty, protože celý výtěžek z reuse centra putuje na výsadbu zeleně ve městě," uvedla náměstkyně primátora Kateřina Šebestová (ANO).

Podle Beldy lze klienty centra rozdělit na dvě skupiny. Jde o mladé lidí, kteří mají vztah k životnímu prostředí, a pak o sociálně potřebné, jejichž počet se zvyšuje. Po vypuknutí války na Ukrajině do centra míří také řada uprchlíků, kteří si tak s jeho pomocí mohou vybavit své domovy.

V letošním roce se z výtěžku reuse centra podařilo uskutečnit deset projektů. Mezi největší investice patří výsadba zeleně u chráněných bydlení klientů Čtyřlístku v různých částech Ostravy, nákup výsadbového materiálu pro sadové úpravy prostoru před radnicí ve Vítkovicích nebo vytvoření parku na pozemku bývalého koupaliště v Plesné.

