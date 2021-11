Reuse centrum v Ostravě za rok fungování prodalo přes 43 000 věcí

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Speedkingz / Shutterstock.com Ilustrační foto

Reuse centrum v Ostravě během prvního roku svého fungování prodalo více než 43 000 předmětů, které by jinak skončily v odpadu. Z prodeje se podařilo utržit 831 000 korun, které budou směřovat na ekologické projekty ve městě, řekli zástupci města a městské odpadové společnosti OZO Ostrava, která centrum zaměřené na opětovné použití starších věcí provozuje. Centrum, které je zajímavé i svým pojetím a pracuje s uspořádáním předmětů podle barev, v říjnu získalo v soutěži Stavba roku cenu za mimořádný celospolečenský přínos.

"Máme za sebou úspěšné fungování ročního provozu reuse centra. Je jedinečné i svým zajímavým a originálním estetickým ztvárněním. Čerpali jsme zkušenosti z jiných měst v Evropě," uvedla náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová (ANO). Centrum se v areálu OZO otevřelo loni v září. Sváží se do něj věci, které lidé nechávají v 11 ostravských sběrných dvorech nebo je po dohodě přivezou přímo do centra. Věci se tam vyčistí a připraví k dalšímu prodeji, cena nabízených předmětů se pohybuje od deseti do 200 korun, přičemž průměrný příspěvek ze jeden předmět do veřejné sbírky je okolo 20 korun. Celý výtěžek z prodeje předmětů je určen na výsadbu zeleně ve městě.

"První lokalitou, kde se s výsadbou hrazenou z této veřejné sbírky začne, jsou zahrady ostravského centra pro osoby se zdravotním postižením Čtyřlístek," uvedla Šebestová. OZO totiž s klienty Čtyřlístku spolupracuje. Během léta v dílně reuse centra, která je k dispozici i veřejnosti, spolu se zaměstnanci OZO vyráběli vyvýšené záhony z vyřazených přepravních palet.

"Naše reuse centrum je jasným příkladem toho, že funkční předměty, o něž původní vlastníci nestojí, mohou ještě sloužit a dělat radost novým majitelů," uvedl jednatel OZO Karel Belda. V centru nejčastěji končí nádobí a knihy, ale zájemci v něm najdou například i sportovní potřeby, hračky nebo třeba dětské autosedačky. Centrum nepřijímá pouze čalouněné věci, oděvy a elektroniku. Nabídku centra využívají nejen lidé ekologicky zaměření, ale například i sociálně slabí nebo třeba provozovatelé bazarů, kteří v něm hledají zajímavé kousky do svých obchodů. Cestu si do něj kromě českých zákazníků našli také lidé z nedalekého Polska. Centrum je navíc i prostorem pro setkávání lidí, aktuálně chystá několik akcí. Už v pátek se v něm mohou potkat zájemci, kteří si chtějí vyměnit rostliny.

