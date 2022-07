Změna klimatu je podle vědců příčinou letošních veder a záplav

Pavel Hanzl 18.7.2022 09:28 Reaguje na Miroslav Vinkler

Jak dycky, zase jen nesmysly.

Neotepluje se 200 let (podívejte se na jakýkoliv graf, třeba z Klementina) ale od začátku spalování fosilu, skutečná alespoň minimální prokázaná změna se dá počítat se začátkem 20. stol. A ta dělá dnes už přes +1°C.

Nikdo nedělal žádný kotrmelec (vás to teprve čeká), protože zvyšující teplota způsobená CO2 logicky znamená větší odpar, říká se tomu "pyramidový jev". Tání permafrostu je ještě horší.



Samozřejmě OZE žádné zrchlování oteplování nezpůsobuje, to je asi nějaká vaše osobní parateorie, nikde jinde jsem to nečetl. Ta samozřejmě energii z atmosféry odčerpává.



Kvantové fyzice nerozumím vůbec, ale klimatologii se zabývají velmi renomované ústavy a třeba šestá zpráva IPCC je "...souhrnem více než 14 tisíc vědeckých prací a dílem 234 autorů z 65 zemí světa...." a jen osoba silně ducha mdlého si může myslet, že to jsou všechno korupčníci a podvodníci, jak v Rusku.

Prostě to máte pěkně rusky naopak celý.

