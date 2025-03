Revitalizace Žebětínského rybníka v Brně přispěje k druhové biodiverzitě

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Revitalizace přírodní památky Žebětínský rybník v brněnské části Žebětín za více než 7,6 milionu korun je téměř hotová. Práce obnášely hlavně odbahnění. Cílem je především zlepšit ekologickou rovnováhu rybníka. Součástí projektu je i vybudování malé pláže s přístupem do vody. Starosta Žebětína Vít Beran (KDU-ČSL) věří, že rybník bude sloužit i ke koupání, jak si to pamatuje z dětství. V posledních letech rekreaci znemožnily usazeniny, řekl při kontrolním dni na začátku března.Revitalizace začala loni na podzim, připravovala se asi dva roky. "S ohledem na tah obojživelníků jsem rád, že se podařila v zimě. Nyní chybí dodělat pláž a na druhé straně zpevnění hráze. Lze to zvládnout při napouštění rybníka, což plánujeme v příštích dnech. Jak se oteplí, začne tah obojživelníků a nějaká voda je potřeba," uvedl.

Rybník o rozloze 4,42 hektaru je stanovištěm chráněných druhů, včetně ohrožené ropuchy obecné, silně ohrožené rosničky zelené, kriticky ohroženého skokana skřehotavého či skokana štíhlého. V rákosí hnízdí volavka malá, lyska černá a labuť velká. "Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) se o lokalitu stará přes 20 let. Z hlediska rozmnožování ropuchy obecné je v tuzemsku jednou z nejvýznamnějších," řekl zoolog Roman Zajíček.

Před lety vznikly u rybníka zábrany a podchody, aby mohly žáby cestovat bezpečně a neskončily pod koly aut. "Žába je svérázná a nevleze do každé trubky. Podchod je ale nasvícený roštem, a pokud je správně široký a vysoký, tak jej využívají rády," řekl Zajíček. Obojživelníci migrují na jaře při prvních teplejších srážkách. "Ropucha přijde třeba na tři týdny se rozmnožit, poté vodní plochu opustí a zůstanou tam vajíčka. Malé žabky pak odcházejí. Žebětín býval obklopen přírodou a tah šel na všechny strany. Dnes je v blízkosti sídliště, a tak většina migruje do blízkého lesa a přes zemědělské plochy do Podkomorských lesů," dodal.

V rybníce se žáby rozmnožují v mělkých částech, kde po revitalizaci přibyly drobné zálivy. Rozmnožování by tak mělo být hojnější. Ekosystém ocenil i ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Ministerstvot podpořilo revitalizaci 6,3 milionu korun. "Pokud se bavíme na téma obojživelníků, tak Žebětínský rybník je zmiňován i ve středoevropském kontextu. Je to významný ekosystém, kde žije mnoho vzácných druhů živočichů. Revitalizace přispěje k druhové biodiverzitě i lepšímu zadržování vody v krajině," řekl.

Dělníci vytěžili 6400 metrů krychlových sedimentu, který po proschnutí převezou na blízké zemědělské pozemky a zapracují do půdy. Kromě odbahnění rybníka opravili bezpečnostní přeliv či doplnili opevnění na levém břehu. Penězi přispěl kraj, a to 700 000 korunami, 600 000 korun zaplatila městská část.

reklama