Vítězem motýlí půlhodinky se stal okáč luční. Lidé se mohou do počítání motýlů zapojit i letos

Zdroj | Skupina JARO

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Loňský rok byl vyhlášen Rokem motýlů s cílem upozornit na jejich mizející populace a inspirovat k jejich ochraně. Jednou z hlavních akcí, která na tuto iniciativu navázala, byla Motýlí půlhodinka – celonárodní pozorování a sčítání denních motýlů.První ročník Motýlí půlhodinky se v roce 2024 setkal s velkým zájmem veřejnosti i médií. Do akce se zapojilo přes 600 účastníků napříč celou republikou a společně zaznamenali skoro 5000 pozorování.

Motýli jsou citlivými ukazateli stavu krajiny. Jejich úbytek signalizuje problém nejen pro ně samotné, ale i pro další druhy včetně člověka. Pozorování z Motýlí půlhodinky pomáhají odborníkům lépe pochopit, jak se mění počty motýlů, a určit místa, kde je jejich ochrana nejdůležitější.

„Nejen vzácní, ale i běžní motýli mizí spolu s mizením kvetoucích luk, pastvin a světlých lesů. Zapojení veřejnosti do sledování jejich výskytu je proto nesmírně cenné,“ vysvětluje Zdeněk Fric z Entomologického ústavu Akademie věd ČR.

Jarní sčítání však prověřilo i výzvy, které s sebou takováto občansky zapojená vědecká iniciativa nese. „V námi zvoleném týdnu se sešlo hned několik nepříznivých faktorů – jarní druhy motýlů začaly létat dříve, a v době sčítání už jich bylo minimum, zatímco letní druhy se teprve začínaly objevovat. Do toho se přidalo chladnější a zatažené počasí, které motýlům nepřeje,” popisuje David Číp ze Skupiny JARO.

Přesto i nulová pozorování mají pro odborníky velký význam – ukazují, kde a kdy motýli chybějí, a pomáhají lépe rozumět jejich sezónním výkyvům. „I když to pro někoho může být zklamání, že neviděl ani jednoho motýla, pro nás jsou takové záznamy nesmírně cenné. Pomáhají odhalit trendy v jejich výskytu a ukazují, kde můžeme ochranu přírody lépe zaměřit," doplňuje Martina Skohoutilová, koordinátorka akce.

Loňský vítěz - okáč luční

Jednoznačným „vítězem“ loňského sčítání byl okáč luční, jeden z nejběžnějších evropských motýlů. Ačkoli není vzácný, pro svou existenci potřebuje pestrou krajinu a šetrně udržované louky. To znamená, že stejně jako ostatní nemá rád celoplošnou strojovou seč. Samečci okáče jsou nenápadně tmaví a lákají samičky specifickou vůní ze skrytých skvrn na křídlech, zatímco samičky se pyšní oranžovými tóny.

Zdroj | Skupina JARO Žluťásek řešetlákový

Pomozte letos doplnit chybějící místa na mapě

Po loňském úspěšném prvním ročníku celonárodního sčítání motýlů přichází další ročník Motýlí půlhodinky. Tato jedinečná iniciativa, která přibližuje krásu motýlů a zároveň přispívá k jejich ochraně, se letos uskuteční 26. května až 1. června a 14. až 20. července.

Zapojit se může kdokoli – stačí si vyhradit půl hodiny na pozorování denních motýlů a zaznamenat své nálezy do online formuláře. „Je to skvělá příležitost pro každého, kdo chce nejen poznat krásu motýlů, ale také přispět k jejich ochraně. Sčítání opět proběhne v jarní a letní etapě a je koncipováno tak, aby se do něho mohli zapojit i naprostí začátečníci, ať už jednotlivci, děti ze škol nebo rodiny s dětmi, pro které může jít o výbornou rodinnou zábavu,“ říká Martina Skohoutilová, koordinátorka akce.

Zapojte se do Motýlí půlhodinky a pomozte mapovat výskyt motýlů ve vašem okolí. Každý záznam má smysl. Více informací naleznete na webu www.motylipulhodinka.cz nebo na Facebooku Skupiny JARO. Každý, kdo se zúčastní sčítání a zadá své údaje do formuláře, bude automaticky zařazen do slosování o krásné ceny. Kromě toho se letos znovu uskuteční fotografická soutěž.

Přečtěte si také | Nečekaní spojenci: Solární panely mohou přispět k větší biodiverzitě zelených střech

Hlavními partnery projektu jsou: Biologické centrum AV ČR, Česká společnost entomologická (ČSE), Český svaz ochránců přírody (ČSOP), Společnost pro ochranu motýlů (SOM), Krkonošský národní park (KRNAP), Zoo Brno, Botanická zahrada hl. m. Prahy, Magistrát hl. m. Prahy a Město Hradec Králové.

reklama