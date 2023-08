Řidiči mířící do Beskyd za houbami často parkují v místech, kde to je zakázáno

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Stovky řidičů mířících do Beskyd za houbami parkují v místech, kde to je zakázáno. Často nerespektují zákazové značky a vjíždějí hluboko do lesů. S ohledem na to, že momentálně v moravskoslezském pohoří houby rostou, se na kontroly a následné ukládání pokut ve velkém zaměřili nejen policisté, ale i pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny a Lesů ČR, řekl zástupce ředitele Správy CHKO Beskydy Jiří Lehký.

"V souvislosti s houbařskou sezonou si v chráněných krajinných oblastech řidiči pletou přírodu s parkovištěm. Dopouštějí se tak přestupku, za který jim hrozí pokuta až do výše 10 000 korun," uvedl Lehký. Pokuty agentura může udělovat na základě zákona o ochraně přírody a krajiny. Lesníci zase podle zákona o lesích. Policie pak podle zákona o pozemních komunikacích.

Jen agentura ročně eviduje stovky takto udělených pokut. "Přitom třeba v nejnavštěvovanějších Beskydech je odstavných parkovacích míst dostatek a turistické autobusy jezdí naprosto nevytížené," uvedl. Dodal, že auta v lesích ruší zvěř, hrozí i přejetí zvířete. "A nemusí jít zrovna o jelena nebo jeřábka, ale i o menší druhy, jako jsou obojživelníci, plazi nebo hmyz. Rozpálený výfuk může zapálit suchou trávu. Špatně zaparkované vozidlo brání lesníkům v jejich práci stejně jako horské službě při záchraně raněných," dodal ředitel CHKO Beskydy František Jaskula.

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky a Správa CHKO Beskydy spolu se Správou CHKO Poodří, Stráží přírody, Lesy České republiky, Biskupskými lesy a starosty některých obcí situaci řeší. Proto v těchto dnech dělají víc kontrol celého území CHKO Beskydy a neukázněné řidiče pokutují. V případě nepřítomnosti řidiče přestupek zdokumentují a za stěrač vozidla umístí výzva pro nepřítomného řidiče, která obsahuje informace o dalším postupu řešení přestupku.

"Lidé často bezohledně vjíždějí co nejhlouběji do lesa, nerespektují zákazové značení ani upozornění. Na revírníky a strážce jsou někdy dokonce sprostí, vulgární a arogantní. Jsme ale rádi, že většina návštěvníků hor respektuje základní omezení a pomáhá nám tak chránit přírodu Beskyd," doplnil Lehký.

Dodal, že nejproblémovější lokality jsou tradičně kolem Lysé hory (Ostravice, Malenovice), ve vyhlášených houbařských lokalitách u obcí Morávka, Staré Hamry a Bílá. "Žádáme řidiče přijíždějící do CHKO Beskydy, aby odstavovali svá vozidla na oficiálních parkovištích a nevjížděli na lesní účelové cesty. Vyhnou se tak nepříjemnostem pro porušování zákona o lesích a zákona o ochraně přírody a krajiny," řekl Lehký. Dodal, že na celém území CHKO je vjezd mimo silnice a místní komunikace zakázán. "Zákaz platí, i když na cestě není umístěna dopravní značka," řekl.

