Roční provoz centra pro opětovné využití věcí v Pardubicích vynesl 60 000 korun

Z centra si lidé mohou věci odnést zdarma, dobrovolně mohou přispět do kasičky. Podle Sýkorové si pro věci chodí lidé, kteří mají finanční nouzi, ale také třeba sběratelé. Doufají, že objeví zajímavý kousek.

Roční provoz re-use centra, zaměřeného na opětovné použití starších věcí, v Pardubicích vynesl na dobrovolných příspěvcích kolem 60 000 korun. Technické služby je využijí pro ekologickou výchovu školáků, řekla mluvčí Služeb města Pardubic Klára Sýkorová.

"Začínali jsme s tím, že jsme nevěděli, co od toho čekat. Vybraná částka je pěkná. Se školami spolupracujeme na soutěžích ve sběru, papíru, PET lahví a letos nově kovových obalů od nápojů. Peníze z re-use centra použijeme na tento projekt, nebo vymyslíme něco dalšího," řekla Sýkorová.

Lidé mohou do centra, které se nachází na sběrném dvoře Na Staré poště, odkládat věci, které nepotřebují, ale nejsou poškozené a mohou posloužit někomu dalšímu. Bývají tam skleničky, hrníčky, talíře, misky a další potřeby do kuchyně nebo knížky, DVD a videokazety, lyže, brusle, hračky a kočárky. Z centra si lidé mohou věci odnést zdarma, dobrovolně mohou přispět do kasičky. Podle Sýkorové si pro věci chodí lidé, kteří mají finanční nouzi, ale také třeba sběratelé. Doufají, že objeví zajímavý kousek. "Paleta klientů je široká," řekla Sýkorová.

Městské služby dnes vybíraly pokladničku počtvrté, mohlo se v ní shromáždit odhadem 10 000 korun, předtím v ní bylo 48 000 korun. "Počítat drobné je tak na hodinu práce," řekl místopředseda představenstva SMP Aleš Kopecký.

Re-use centra jsou na více místech v Pardubickém kraji, jsou v Heřmanově Městci na Chrudimsku, Chrudimi nebo Vysokém Mýtě na Orlickoústecku. Seznam věcí, které odebírají, mají na svých webech. Z hygienických důvodů tam lidé nesmí nosit například čalouněný nábytek.

