Roudnice nebude odvážet odpady uložené vedle kontejnerů. Město tak chce motivovat veřejnost k zájmu o okolí

Vedení Roudnice nad Labem na Litoměřicku rozhodlo, že městské služby nebudou ode dneška do 28. listopadu odvážet odpad z černých skládek vznikajících u kontejnerů na tříděný a komunální odpad. Město chce tímto krokem motivovat veřejnost k tomu, aby si více všímala svého okolí a tím i nezodpovědnosti lidí, kteří skládky vytvářejí.

U kontejnerů na sídlištích se často kupí elektrospotřebiče, velké kusy nábytku i celé obývací stěny. "Přitom, stejně tak jako v případě suti či vybraného nebezpečného odpadu je jediným správným místem pro uložení sběrný dvůr Hostěraz," uvedl tiskový mluvčí města Jan Vancl. Nebezpečné odpady, jako jsou azbest, skelná vata či sádrokarton, sběrný dvůr neodebírá, je ale možné je odevzdat na skládku Ladeo Lukavec v Lovosicích nebo SONO PLUS v Čížkovicích.

"Je nemyslitelné, aby i nadále třikrát do týdne muselo nákladní vozidlo odklízet odpad, který každý slušný občan běžně odváží na sběrný dvůr," řekl místostarosta Jiří Řezníček (ANO). Hostěraz podle něj za letošek eviduje 7000 návštěv s uložením 1500 tun odpadu.

Na nevhodné nakládání s objemným odpadem město veřejnost upozorňovalo několikrát, ale bez úspěchu. Proto město přistoupilo k radikálnímu řešení odpad neodvážet vůbec. Místostarosta vyzývá veřejnost, aby nevhodně chovající se občany upozornila nebo zavolala policii.

Městské služby podle místostarosty z veřejného prostranství ročně odvezou desítky tun materiálu, se kterým ujedou tisíce zbytečných kilometrů. Údržba města se prodraží o stovky tisíc korun. "Někteří poukazují na možnost umisťování velkoobjemových kontejnerů, ale to při současné legislativě již není možné, a to nejen u nás. Nemůžeme spolehlivě kontrolovat vše, co do nich lidé vyhodí, a takto shromážděný a potenciálně nebezpečný odpad by nám žádná skládka nepřijala," vysvětlil ředitel městských služeb Martin Chudoba.

