Rozpočet MŽP by mohl být příští rok 19,56 miliard korun, meziročně méně

Výdaje ministerstva životního prostředí (MŽP) by v příštím roce mohly činit 19,56 miliardy korun. Je to zhruba o 3,4 miliardy korun méně vůči novele rozpočtu na letošek, kterou v červenci přijala vláda. Současně to je pokles o 3,1 miliardy proti letošnímu schválenému rozpočtu. Vyplývá to z návrhu státního rozpočtu na rok 2023, který připravilo ministerstvo financí. Pracovní návrh v červnu počítal s výdaji MŽP 23,5 miliardy korun.

Příjmy MŽP by měly v příštím roce dosáhnout 41,4 miliardy korun, což je zhruba o 2,7 miliardy korun více než letos. Z toho přibližně 11,7 miliardy pokryjí peníze ze zdrojů Evropské unie a finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska.

Bez zdrojů z Evropské unie a finančních mechanismů bude rozpočet MŽP přes 7,8 miliardy korun. Na platy zaměstnanců a platby za provedenou práci ministerstvo bude mít přibližně 1,78 miliardy korun, proti letošku je to o zhruba o 800 milionů korun více. Pro výzkum, vývoj a inovace MŽP počítá s 296,1 milionu korun, což je stejně jako letos.

Ministerstvo financí dnes oznámilo, že schodek státního rozpočtu by příští rok mohl dosáhnout 270 miliard Kč. Návrh počítá s příjmy 1,749 bilionu Kč a výdaji 2,019 bilionu Kč. Proti vládou schválené novele rozpočtu na letošní rok je deficit nižší o 60 miliard korun.

