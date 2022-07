Rozsáhlý požár na jihu Francie zničil přes 600 hektarů lesa a porostu

Feu à Bordezac : 620 hectares de végétation détruits, 680 pompiers et 180 engins sont déployés sur ce sinistre dont 150 pompiers du Gard et 8 colonnes extra- départ venus en renfort. Des évacuations préventives dans les villages de Bordezac et Besseges, le feu est toujours actif. pic.twitter.com/9lOIBsngKv