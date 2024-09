Česko nevyhovělo prosbě Němců o snížení průtoku na Labi kvůli spadlému mostu

Miloš Zahradník 11.9.2024 19:31 Reaguje na Miloš Zahradník

K tomu dodejme, ze pokud by dnes ve Vranem prutok naopak o 40 kubiku snizili - na nulu - tak by ten pokles dospel do Decina a Drazdan

o neco pomaleji (presny vypocet je asi pomerne narocny, je to v uzkem koryte tzv. Burgersova rovnice a v te soustave nadrzi nad jezy je to jeste hur modelovatelne - cili jde jen o odhady zalozene na pozorovanich v minulosti) nejspis by to trvalo cely den ci jeste dele no a to uz pak zacnou ty katastroficke srazky a hrozilo by, ze

i male pritoky Labe pred statni hranici by to umele snizeni z Vraneho prekryly driv, nez by se ta voda dostala do tech Drazdan...



Cili - byla by to proste blbost zavirat ted odtok z Vltavske kaskady. Zatimni zvyseni ale samozrejme bude hrat jen nepatrnou roli

pokud by prisly slibovane povodne. To by se musela stavidla Orliku a Vraneho otevrit poradneji

