Rozšířit bezobalový obchod v Jihlavě pomohly příspěvky od lidí

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Markus Spiske / Flickr Lidé tam kupují potraviny i drogerii nejčastěji do vlastních sklenic, plastových nádob nebo šitých sáčků.

Rozšířit jediný bezobalový obchod v Jihlavě pomohly příspěvky od lidí získané na crowdfundingové platformě HitHit. Do opravených větších prostor v ulici Matky Boží se obchod přestěhoval před loňskými Vánocemi, po třech letech existence. Lidé tam kupují potraviny i drogerii nejčastěji do vlastních sklenic, plastových nádob nebo šitých sáčků. I řada obchodníků dodává zboží ve vratných obalech. Pokud přece jen nějaké obaly zbudou, najde se pro ně jiné využití. ČTK to řekla podnikatelka Tereza Kos Černá, která se letos umístila na třetím místě v krajském kole soutěže Živnostník roku.

"Třeba papírové pytle si lidé berou na Vánoce na balení dárků, krabice si tu vyzvedává každý pátek pán z e-shopu a pak do nich balí své zásilky," uvedla Tereza Kos. Zbylé pytle už posloužily třeba také na zemědělské farmě nebo při sběru odpadků. "Naším cílem je mít co nejvíc obalů vratných. Ale ve všech případech to nejde, protože dodavatelský řetězec na to není připravený," podotkla.

Tereza Kos začala podnikat se sestrou Klárou, vadilo jim to, kolik odpadu končí na skládkách a jak se to podepisuje na životním prostředí. Bezobalový obchod v Jihlavě otevřely v září 2017, s odkazem na rodné příjmení a zaměření podnikání ho pojmenovaly Černý bez. Tehdy podle nich bylo v Česku 13 nebo 14 obchodů prodávajících zboží bez obalu, teď jich je osm desítek.

S rozšiřováním sortimentu se ukázalo, že podnikatelky potřebují prodejní místo s větším skladem. "Jak nakupujeme ve velkém, máme velké nádoby, velké pytle, potřebujeme i velké skladové prostory," uvedla Tereza Kos. V crowdfundingové kampani jim lidé na opravy většího obchodu přispěli skoro 160 000 korun. "Samozřejmě investice byla vyšší, ale i tak nám to pomohlo," řekla.

Obchod nabízí mnoho druhů potravin, včetně mouky, různých druhů cukru, luštěnin, těstovin, sušenek a jiných cukrovinek, čajů nebo kávy. Džusy nebo limonády jsou ve vratných láhvích, vratné jsou i některé kelímky od kosmetických krémů. Nakoupit se dají prací prostředky a hygienické potřeby. Bezplatně si tam lidé mohou měnit pokojové květiny, aktuální výběr je vidět ve výloze. "Každý může přinést pokojovku, která mu doma překáží a zase si jinou odnést," řekla Kos.

Plýtvání věcmi inspirovalo vloni Terezu Kos také k natočení dokumentu 91 metrů. Ukázala, co vidí, když chodí po jihlavském sídlišti se svým psem. Filmem završila účast ve workshopech pořádaných v projektu My Street Films, který propojuje zájemce o dokumentární tvorbu s profesionálními českými dokumentaristy.

