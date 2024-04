Ředitelství silnic a dálnic začalo s kácením asi 300 nebezpečných stromů u dálnice D10

Lenka Filipová 3.4.2024 13:38

Hlavně , že nastalo období hnízdění ptactva a dřeviny se kácí "zpravidla v období vegetačního klidu", a to už dávno skončilo- viz. tiskové zprávy MŽP.

Neřeknu pár jedinců, ale tento záměr - to bude masakr motorovou pilou.

