Rumunská Konstanca se stává exportním přístavem pro ukrajinské obilí

Radim Polášek 16.5.2022 06:34

Vlaky se už moc nepřepravuje, protože pohledem na mapu jediná železniční trať na území Ukrajiny z Oděsy musí přes mosty přes ústí Dněstru a ty by měly být zasažené ruskými raketami. Pokud je mezitím neopravili. Anebo pokud vlaky nesměřují přes území Moldavie, což by ale mohlo dát záminku Rusku k napadení Moldavie.

Podstatná je pak silnice. Jinak podle mapy vede silnice i železnice hlavně do ukrajinského přístavu Ismail, který je na severním rameni delty Dunaje. Slnice pak vede dál do Konstancy. Obilí mohou překládat do říčních lodí a potom přepravit do Konstancy, vede tam tuším z Dunaje průplav, který postavil ještě Ceacesku v posledních letech své vlády. Nebo auta mohou jet z Ismailu dále do Konstancy.

Odpovědět