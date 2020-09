Rybáři vylovili z Bečvy 40 tun uhynulých ryb, odklízení skončilo

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Jolene Faber / Flickr.com Na případu masivního úhynu ryb v Bečvě policisté pracují. V úterý uvedli, že vyústění kanálu, ze kterého se kyanid do Bečvy dostal, je v katastru Juřinky, části Valašského|Meziříčí. Viník se stále hledá.

Z Bečvy, kterou kontaminoval minulou neděli kyanid, odvezli rybáři do kafilerie více než 40 tun otrávených ryb. Odklízení už skončilo, řekl ČTK Pavel Kocián z Českého rybářského svazu. Odborníci se nyní zaměřují na to, jak mají vrátit zpět do řeky život. Znečištění zaznamenali rybáři v Bečvě v úseku od Choryně na Vsetínsku po Přerov. Podle Povodí Moravy koncentrace látky klesla natolik, že již nepředstavuje riziko. Přerov proto zrušil doporučení týkající se odběru vody z řeky a dalšího jejího obecného užívání.

Podle Kociána se konečné číslo pohybuje kolem 44 tun uhynulých ryb. "Poslední práce na likvidaci uhynulých ryb probíhaly v pátek. V sobotu se ještě dělaly zásahy na řece Bečvě především v oblasti Lipníku nad Bečvou a části Přerova. Šlo o ryby, které ležely na dně a později se dostaly k hladině. Myslím, že likvidaci už máme za sebou. Čeká nás nyní druhá etapa," uvedl Pavel Kocián.

Okolnosti ekologické havárie se řešily v Přerově, na jednání byl ministr životního prostředí Richard Brabec, zástupci kraje, rybářského svazu a České inspekce životního prostředí (ČIŽP). Řešili především možnosti pomoci. "Přislíbili jsme, že ministrovi do deseti dnů pošleme už například konkrétní výši škody, ale hlavně návrh z naší strany týkající se postupné sanace vzniklé ekologické havárie. Sanace škod se musí řešit postupně. Nejprve musíme zjistit, zda je řeka životaschopná, a poté postupně řešit zarybnění," doplnil Kocián.

V této souvislosti padlo již několik trestních oznámení. Starosta Hranic Jiří Kudláček podal další trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení kvůli postupu ČIŽP. Vytýká jí, že rybáři i dobrovolníci pracovali několik dní bez ochranných pomůcek, ničím nezabezpečeni a nijak neochráněni v prudce jedovatém kyanidu. ČIŽP to odmítá. "Inspektoři ČIŽP nepochybili ani při práci s ochrannými pomůckami, ani v postupu zvládání havárie na řece Bečvě. Ten je jasně dán zákonem. Inspekce není podle vodního zákona ta, která je kompetentní k řízení prací při zneškodňování havárií. Inspekce nepochybila a ani nic nezanedbala," řekla dnes ČTK mluvčí inspekce Radka Nastoupilová.

Kontaminace se objevila minulou neděli mezi Choryní a Lhotkou nad Bečvou na Vsetínsku. Postupovala přes Hustopeče nad Bečvou a Teplice nad Bečvou k Hranicím a poté k Lipníku nad Bečvou a Přerovu, kde se zastavila v nadjezí. Riziku pro zasažení řeky Moravy, do které se Bečva vlévá, se snažilo systematicky zabránit i Povodí Moravy zvýšením odtoků z nádrží Slušovice a Fryšták. Ke zlepšení situace přispěl i déšť. Povodí ho využije i k doplnění zásob vody v nádržích, které přispěly k likvidaci ekologické havárie. Výskyt kyanidů v Bečvě znamená jednu z největších ekologických havárií posledních let na Moravě.

