Samosprávy se bojí dopadu záloh na PET lahve na třídění odpadů

Samosprávy se obávají dopadu zavedení záloh na PET lahve a plechovky od nápojů na stávající systém třídění odpadů a ceny nápojů. Vyplývá to ze zjištění zpravodajů ČTK v krajích. Vláda včera schválila novelu zákona o obalech, která zavádí zálohový systém. Předlohu následně projedná Parlament.Cílem novely má být zvýšení míry recyklace a omezení množství odpadu v přírodě. Někteří představitelé měst či krajů ale zpochybňují, že zálohování očekávaný efekt přinese. "Ty lahve nebudou recyklované ve smyslu, že by se vymyly a znovu naplnily," uvedl primátor Liberce Jaroslav Zámečník (Starostové pro Liberecký kraj).

Zároveň se bojí, že kvůli vyčlenění PET lahví z nynějšího systému třídění se obcím odpadové hospodářství prodraží. "V Liberci už dvě desítky let učíme občany plasty třídit do žlutých popelnic, stojí nás to desítky milionů korun. A právě ty PETky nám snižovaly náklady, protože se prodávaly jako surovina. A co se stane teď? Nám zůstanou náklady, ale ten výnos půjde nápojovým společnostem," dodal Zámečník.

Dopadu na systém třídění odpadu se obává i Jihomoravský kraj. "Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje nepředpokládá, že ze stávajícího integrovaného systému odděleného soustřeďování (tříděný sběr) komunálních odpadů bude na úkor vysoce nákladového sběru složek vyčleněna jedna či dvě ekonomicky zajímavé složky," sdělila mluvčí jihomoravského krajského úřadu Alena Knotková. "Takové opatření může vést ke snížení procent separace odpadů obalů jako celku a dle způsobu provedení až k nestabilitě celého stávajícího systému," doplnila

Plzeňský hejtman Rudolf Špoták (Piráti) by sice zálohový systém na PET lahve a plechovky uvítal, ale i on má z některých částí novely obavy. "Je to krok správným směrem, protože ve vyspělých evropských zemích je to běžné a normální a museli jsme k tomu jednoho dne přistoupit," uvedl. Bylo by však podle něj lepší zavést zálohování ve vlnách - nejprve plechovky, potom PET lahve. Nevěří slibům vlády, že se zavádění systému nepromítne do spotřebitelských cen. "Musí se nakoupit automaty na sběr obalů a zaplatit transport. Bude to primárně otázka na obchodní řetězce, jak se k tomu postaví," řekl.

Špoták si rovněž myslí, že změna přidělá starosti malým obcím, které dotují, nebo přímo zřizují malé krámky s potravinami zejména pro starší občany. "Pro malé obchůdky i večerky to budou náklady navíc. Vůbec nevím, jak to budou dělat krámky s jedním člověkem," uvedl. Novela ale obsahuje omezení povinnosti vybírání lahví a plechovek v závislosti právě na velikosti obchodu. Novinka by byla povinná pouze pro prodejny o ploše nad 50 metrů čtverečních a také pro všechny čerpací stanice. V obcích s více než 300 obyvateli, kde nebude ani povinné ani dobrovolné místo odběru, ho zřídí provozovatel systému.

Zálohy mají platit pro nealkoholické nápoje v plastových lahvích o objemu 0,1 až tři litry a alkoholické nápoje do 15 procent alkoholu v plastových lahvích. Dále pro všechny nealkoholické nápoje v plechovkách o objemu 0,1 až jeden litr a nápoje s obsahem do 15 procent alkoholu v plechovkách. Výjimkou jsou mléko a mléčné výrobky, jejichž obaly se zálohovat nebudou.

