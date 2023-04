Sasko kvůli africkému moru prasat postavilo přes 780 kilometrů plotů

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | KACHALKIN OLEG / Shutterstock Ilustrační foto

Sasko kvůli boji s nákazou afrického moru prasat (AMP) vybudovalo přes 780 kilometrů plotů a dalších více než 160 kilometrů připravuje a staví. Uvedlo to saské ministerstvo sociálních věcí, které má na starosti i zdravotnické a hygienické otázky. Vedle plotů sází tato německá spolková země i na odstřel divočáků, na což chce do konce příštího roku vynaložit až 1,3 milionu eur (asi 30 milionu Kč).

"Nyní, když jsme velmi pokročili v budování plotů, je důležité, abychom rychle snížili populaci divočáků," řekl Sebastian Vogel, který je šéfem krizového štábu boje proti AMP při saském ministerstvu sociálních věcí.

Sasko už loni zintenzivnilo odlov divočáků na východě u hranic s Polskem a Českou republikou, nyní ho rozšiřuje i do dalších okresů včetně Saského Švýcarska/Východního Krušnohoří sousedícího s Českou republikou. Wilhelm Bernstein z vedení saského mysliveckého svazu řekl, že díky zvýšenému odstřelu se v některých oblastech na východě Saska divoká prasata prakticky nevyskytují. V lovu je ale podle něj potřeba pokračovat, protože i přes snižování stavu divočáků se stále objevují nová ohniska nákazy. "Jak nám ukazují události v Braniborsku a Česku," řekl.

Nynější infekce se do Německa dostala v září 2020, kdy se první případ potvrdil v Braniborsku. Mor se pak rozšířil také do sousedních spolkových zemí Meklenburska-Předního Pomořanska a Saska. V Sasku bylo prozatím do polovina letošního dubna potvrzeno 2137 případů AMP, v Braniborsku 3066 případů a zhruba pět desítek v Meklenbursku-Předním Pomořansku. Všechny tři tyto spolkové země sousedí s Polskem, odkud se nákaza do Německa dostala.

S africkým morem prasat se od roku 2017 potýkalo i Česko. Díky intenzivnímu odlovu a dalším opatřením se tehdy chorobu podařilo udržet pouze na Zlínsku a nakonec vymýtit. Od března 2019 pak byla Česká republika oficiálně považována za stát bez nákazy africkým morem prasat, což se ale změnilo loni v prosinci, kdy byl ve Frýdlantském výběžku u Jindřichovic pod Smrkem na Liberecku nedaleko hranic s Polskem nalezen infikovaný uhynulý divočák. Následně byly na Frýdlantsku potvrzeny další případy nákazy.

Africký mor prasat je akutní onemocnění podobné klasickému moru prasat, jeho příznaky a průběh jsou však rychlejší. Proti této chorobě neexistuje vakcína, infikovaná zvířata se neléčí a musejí se usmrtit, mor je tak velkou hrozbou pro hospodářské chovy prasat. Na člověka se choroba nepřenáší.

