Sběrný projekt Retro-use v Brně otevřel nové sběrné středisko

Sběrný projekt Retro-use, jehož cílem je předcházet vzniku odpadu, otevřel v Brně nové středisko. Slouží pro sběr a opětovné použití starých věcí vyrobených převážně před rokem 1989. Středisko provozuje obecně prospěšná společnost Amerfo ve spolupráci s městem Brnem. Lidé mohou nosit věci do bývalé prodejny v Drobného ulici za Lužánkami. Nové prostory poskytl středisku brněnský magistrát, sdělil ředitel společnosti Amerfo Pavel Paleček.

Středisko sídlilo do loňského roku ve Francouzské ulici, odkud se muselo stěhovat kvůli plánované demolici domu. V prostorech bývalého supermarketu je otevřeno každý den od 9:00 do 17:00. "Máme tady více než 400 metrů čtverečních, modernější prostor a lepší dostupnost pro obyvatele Brna. Díky parkovišti je místo přístupnější pro lidi s pohybovým handicapem," uvedl Paleček.

Pracoviště funguje na bázi sociálního podniku. Dává práci 20 lidem s handicapem a psychickými onemocněními. Podle Palečka projekt pomohl desítkám lidí k navrácení do běžného života.

Projekt Retro-use vznikl v roce 2015, když společnost Amerfo převzala protiatomový kryt 10-Z pod Špilberkem. "Když jsme kryt převzali, byl úplně prázdný. Chtěli jsme jej vybavit dobovými věcmi a vyzvali jsme obyvatele Brna, aby nám nosili věci vyrobené do roku 1989. Donesli nám jich tolik, že vlastně omylem vznikl projekt Retro-use," řekl Paleček.

Do sběrného střediska mohou lidé přinést věci, které jim je líto vyhodit. "Za dobu fungování projektu nám již rukama prošly tuny věcí, nejčastěji knihy a nádobí. Poté, co k nám lidé věci donesou, je naši zaměstnanci vyčistí, roztřídí a zapíší do seznamu, který máme na on-line cloudu, ke kterému mají muzea a divadla přístup," uvedl Paleček.

Knihy, pro které se nepodaří najít jiné využití, středisko dodá k literárním lavičkám na koupalištích a v centru města. "Když se nám tady nahromadí nádobí, naložíme jej do krabic a rozvezeme po studentských kolejích. V plesové sezoně mohou lidé věci z našeho skladu vyhrát třeba v tombole," dodal Paleček.

Kromě sběrného dvora v Drobného ulici mohou lidé nosit drobnější předměty na Retro-use point, který sídlí v Orlí ulici. Funguje také jako informační centrum, kde se mohou lidé dozvědět více o projektu i třídění odpadu.

