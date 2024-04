Sdružení Krajina rozšíří pastvu ovcí v rezervaci Havranka, nahradí lidskou práci

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Sdružení Krajina rozšíří pastvu v přírodní rezervaci Havranka na Havlíčkobrodsku. Minulý rok se tam stádo ovcí páslo na 9,5 hektaru, letos se spásaná plocha zvýší na dvacet hektarů. Pastva pomůže nahradit lidskou práci, jejíž kapacity jsou podle ochránců omezené. Ovce se budou vypouštět někdy po Velikonocích, až tam pro ně naroste dost trávy. Bude jich stovka, řekla ČTK Dagmar Kafková ze spolku, který se stará o kosení luk se vzácnými druhy rostlin a živočichů.

Přírodní rezervace Havranka s mokřadními loukami má rozlohu skoro 42 hektarů, je nedaleko vsi Vepříkov. Sdružení Krajina začalo pravidelně kosit nejcennější části rezervace v roce 2000, pastva od loňska pomáhá péči rozšířit. Kromě ovcí se tam letos budou pást tři poníci. "Shetlandský pony je nenáročné plemeno, které je schopné živit se i méně chutnými druhy trav, jako je chrastice či rákos. Máme s ním dobré zkušenosti z hlediska vypásání vegetace okolo tůní i přímo v nich," uvedl Tomáš Blažek, ředitel Sdružení Krajina. Kosení bude spolek letos v této rezervaci zajišťovat na dalších osmi hektarech.

Minulý rok se Sdružení Krajina postaralo o sečení 131 hektarů pozemků ruční motorovou sekačkou a devíti hektarů s traktorem. Ovce nebo poníci spásali trávu na 20 hektarech cenných luk. Letos se budou zvířata kromě Havranky pást také na území přírodní památky Laguna s tůněmi u Bohdalova na Žďársku. Ovce se znovu vrátí na travnatý svah Zelené hory ve Žďáru nad Sázavou. Na stráni pod poutním areálem byla pastva obnovená v roce 2020, téměř po 200 letech.

Sdružení Krajina se sídlem v Počítkách bude do své party i tak potřebovat brigádníky na kosení. "Druhá varianta je, kdyby si někdo chtěl vzít nějakou louku, posekat ji a pohrabat," uvedla Kafková. Mohla by to být třeba skupina mladých lidí.

Ovce pomáhají udržovat cenná území i jinde. Organizace Českého svazu ochránců přírody Kněžice na Jihlavsku se stará o desítky lokalit zhruba se 150 hektary pozemků. Ovcí má okolo 200, část už je teď na pastvinách.

reklama