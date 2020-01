Sedlák: Možnost zásahu proti hrabošům přichází na poslední chvíli

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Dieter_TD / Wikimedia Commons Možnost rozhazovat jed proti hrabošům na pole, a ne povinnost vkládat jej pouze do nor přichází podle předsedy zemědělského podniku Pomona Těšetice ze Znojemska Iva Pokorného na poslední chvíli. / Ilustrační foto

Možnost rozhazovat jed proti hrabošům na pole, a ne povinnost vkládat jej pouze do nor přichází podle předsedy zemědělského podniku Pomona Těšetice ze Znojemska Iva Pokorného na poslední chvíli. Přesné podmínky aplikace rodenticidu mají být jasné do konce února, a to považuje za nejvyšší čas, řekl. Plošné užití může podle něj leccos zachránit, odhaduje ale, že některým škodám v letošním roce už nebude možné zabránit.

Zemědělci napjatě očekávají, jak se extrémně rozmnožení hlodavci podepíšou na ozimech, v Pomoně také musejí řešit, jak nahradit ztrátu na vojtěšce. "Máme ji na 260 hektarech a 60 procent je kvůli hrabošům a suchu zničených. Musíme tak vzít 200 hektarů pro tržní plodiny a naset hrách, abychom měli dostatek krmiva," uvedl Pokorný.

Současná nízká aktivita hrabošů podle něj sice odpovídá chladnému počasí a nedostatku krmiva, ale situace je horší než loni tuto dobou. Na mnohých pozemcích je stále obrovské množství děr a při jejich zašlapávání jsou hraboši stále vidět. Morava, zejména jižní, byla loni postižena hrabošem nejvíce. Potýkali se s ním také zemědělci v Dolním Rakousku, dostal se i do Čech. Likvidoval úrodu na polích i stromky v sadech.

Po plošné aplikaci na nejpostiženějších pozemcích volali zemědělci už loni v létě, ale čas měli jen pár dnů, než ji zakázalo ministerstvo zemědělství i na popud ministerstva životního prostředí. Nyní je zatím zřejmé, že jed bude možné plošně aplikovat na pozemcích, kde populace hrabošů přesáhne alespoň pětinásobně práh škodlivosti a inspektor Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského postup na konkrétním pozemku schválí.

Pokorný také dlouhodobě tvrdí, že jed proti hrabošům nemá fatální dopad na přírodu a volně žijící zvířata. "Vycházím ze znalostí a třicetileté zkušenosti. Lidé se opravdu nemají čeho bát, i když jejich obavy do jisté míry chápu a neodsuzuju. Nicméně bych také doporučil úředníkům a mládeži přečíst si román Vyhnání Gerty Schnirch od Kateřiny Tučkové, aby zjistili, že neřešíme žádné velké problémy," poznamenal Pokorný.

