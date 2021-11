SEEKER: Umělá inteligence bojuje proti pašování zvířat

Foto | Dimitri Karastelev / Dimitri Karastelev / Unsplash Wildlife crime využívá existující transportní cesty, letecké linky, zásilkové a poštovní služby k tomu, aby pašovaný kontraband dorazil na místo určení.

Problém pro 21. století

Unikátní projekt SEEKER využívá prvků samoučící se umělé inteligence, která rozpoznává pašovaný kontraband v zavazadlech pasažérů. Technická hříčka, jež vznikla ze spolupráce společnosti Microsoft a bezpečnostní agentury Smiths Detection, nyní dohlíží na obsah kufrů na letišti Heathrow. A vyhledává přitom části těl pašovaných zvířat se 70 % účinností.Kolonka wildlife crime, pod níž se dají zařadit i zločiny spojené s pašováním živých či mrtvých zvířat, jejich tělesných ostatků a výrobků z nich, nepatří ve světových médiích mezi moc akcentovaná témata. Přesto se globálně jedná o pátou nejvýnosnější odnož kriminálního byznysu, v níž se točí okolo 50-150 miliard dolarů ročně . Je to poměrně dost lukrativní forma ilegálního podnikání: rizika tu zpravidla nesou jen „malé ryby“. Pytláci a pašeráci, tedy jiní lidé, než ti, co stojí v pozadí organizovaných sítí a inkasují nemalé peníze za převezený kontraband. Justice přitom stále nerozpoznává závažnost a dalekosáhlé důsledky tohoto typu kriminality. Udílené tresty tedy mají jen zřídka odstrašující potenciál.

Wildlife crime ale činí výnosným ještě něco jiného. Schopnost parazitovat na zavedeném systému, mimeticky se v něm skrýt a těžit z něj. V praxi například využívat existujících transportních cest, leteckých linek, zásilkových a poštovních služeb, k tomu aby pašovaný kontraband dorazil na místo určení. Objednávky a smlouvání o ceně, napříč celým světem, zaštítí anonymizující prostředí sociálních sítí a platby se dají zprostředkovat bez větších obtíží s využitím stávajících finančních systémů. Zkrátka a dobře, je to dobře organizovaný kriminální byznys, funkčně nastavený pro existenci v 21. století.

„Je to obrovsky komplexní problém,“ poznamenává k tomu William Hague, předseda britské United for Wildlife Taskforce (UfWT). Organizace sponzorované Královskou nadací a zaštiťující činnost profesionálů z nejrůznějších oborů státního, soukromého i neziskového sektoru s jedním společným cílem – ukončit momentální éru nadvlády wildlife crime. Široké pole spolupráce je přitom nezbytné, protože je třeba současně řešit otázky týkající se naprosto odlišných oblastí transportu, technologie, biologie, finančních služeb, kontrolních orgánů a silových složek, za vzájemné koordinace a sdílení odborných expertíz.

„Právě ona silná vazba mezi odborníky z různých oblastí může umožnit rozpoznat a rozebrat sofistikované kriminální sítě, které za pašováním stojí,“ říká Hague. UfWT se přitom snaží vést boj ve třech rovinách - vzdělávací formou o dosažení změny v celosvětovém veřejném mínění a umenšit tak poptávku po nelegálních pašovaných produktech; s využitím kombinovaných prostředků narušit a likvidovat pašerácké sítě; podporovat nové a inovativní přístupy k ochraně zvířat před pytláky a pašeráky. A přesně na pomezí těchto tří rovin řešení stojí i projekt SEEKER.

Nemáte něco k proclení?

Zařízení s prvky umělé inteligence a schopností samoučení, které dokáže pohotově detekovat ostatky a tělesné části nejrůznějších druhů živočichů, pašovaných v zavazadlech. Jak? Tím, že „prohlédne a rozebere“ ve zlomku vteřiny snímky z bezpečnostních rámů a skenerů, jimiž projíždí zavazadla a bagáž na letištích, v přístavech a při hraničních kontrolách. A označí ty podezřelé.

Na projektu SEEKER spolupracuje především britský tým inspektorů CITES, dodavatelé bezpečnostních technologií z agentury Smiths Detection a správa londýnského letiště v Heathrow. Právě tudy projde každý den v průměru okolo 250 000 kusů bagáže denně. A prakticky není v lidských silách kontrolorů všechny jejich naskenované snímky do jednoho projít. Zvlášť, když na 3D obrázku ze skeneru nehledáte jen zvířecí lebku nebo sloní roh, ale třeba jen luskouní šupiny nebo kožešiny. Projekt SEEKER tohle zvládne.

Z Microsoftu totiž přišel vybaven „znalostí“ 7000 druhů ohrožených živočichů, jež spadají do CITES, a obchod s nimi, stejně jako jejich převážení přes hranice, je regulován nebo zakázán. Není bezchybný a dokonalý, zatím se učí. Už nyní ale dosahuje 70% úspěšnosti. Z trojrozměrného obrázku obsahu kufru dokáže odstínit jednotlivé části, hledá známé tvary. Prohledá vám zavazadlo, aniž by vám sáhl do osobních věcí. Pokud tedy nezahlásí, že něco našel.

Pašování možná nezastaví, ale silně zkomplikuje

„Zlepšení detekce nelegálně pašovaných zvířecích součástí v tranzitním bodu je jenom začátkem,“ říkají v UfWT. „Data a informace sesbíraná odborníky nám pomohou vykreslit jasnější obraz toho, kde pašování začíná, jaké jsou cesty a destinace kontrabandu, jak fungují kriminální sítě.“

Začlenění projektu SEEKER do bezpečnosti letiště na Heathrow prý přišlo „v pravý čas“. Po citelném útlumu v cestování, kvůli pandemii covid-19, ubylo i pokusů o pašování. Ale teď už se čísla zase vrací do normálu. Za jediný měsíc kontroloři CITES odhalili 168 zásilek, obsahující dohromady tisíce ilegálních produktů ze zvířat. SEEKER pomůže srovnat skóre.

Může být bez větších obtíží instalován na všechny bezpečnostní rámy a skenery, a tím vystavět efektivní bariéru proti wildlife crime. Možná tím přispěje k tomu, aby se pašování zvířat, alespoň oficiálními cestami, stalo vbrzku minulostí.

