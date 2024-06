Šéf komory ocenil, že mandát v EU obhájili tři členové zemědělského výboru

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Prezident Agrární komory Jan Doležal ocenil, že mandát v Evropském parlamentu obhájili tři stávající členové parlamentního Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova, tedy Martin Hlaváček (nestraník za ANO), Ivan David (SPD) a Veronika Vrecionová (ODS). Pomohou podle něj v EU hájit zájmy zemědělců. Označil to za významný posun proti volebnímu období mezi lety 2014 a 2019, kdy Česko nemělo ve výboru žádného stálého člena. Přesto Doležal nevyloučil další evropské zemědělské protesty, podobně jako agrární analytik Petr Havel, který nové složení Evropského parlamentu vnímá spíše negativně."Z pohledu obhajoby zájmů zemědělců hodnotíme pozitivně skutečnost, že svůj mandát obhájili hned tři stávající členové výboru pro zemědělství a venkov," uvedl Doležal. Znovuzvolení europoslanci podle něj napomohli v evropském zemědělském výboru odvrátit několik ambiciózních, ale v praxi nerealizovatelných nápadů Evropské komise. "A proto je dobře, že se tato zkušenost přenáší i do stávajícího období," řekl.

Havel naopak nové složení Parlamentu vnímá spíše negativně. "Bude složitější dohoda na řadě opatření, a to proto, že mnohé ze stran a poslanců nového EP mají až příliš odstředivé tendence," řekl Havel ČTK. Analytik také předpokládá, že ubudou tlaky na zavedení Zelené dohody pro Evropu (Green Deal), zpomalí se zavádění některých opatření na ochranu přírody a že nově zvolení poslanci prosadí větší ochranu evropských zemědělců před dovozy levnější produkce ze třetích zemí.

Analytik se s Doležalem shodl na tom, že další evropské protesty zemědělců nejsou ani po zvolení nových europoslanců vyloučené. Havel si nemyslí, že nové složení Parlamentu uspokojivě splní všechny požadavky zemědělců, na určitou dobu by ale podle něj mohly demonstrace ustat. "Nová evropská reprezentace bude potřebovat nějaký čas, než případné změny navrhne a prosadí, a to by měli představitelé zemědělců akceptovat," uvedl. Doležal řekl, že pokud budou z EU přicházet další regulace, nevylučuje další protesty zemědělců napříč EU.

Zemědělský svaz (ZS ČR) jako apolitická organizace zvolené europoslance nekomentoval, v novém volebním období ale očekává větší spolupráci mezi zemědělským výborem a výborem pro životní prostředí. Předseda ZS ČR Martin Pýcha také uvedl, že by nové složení Evropského parlamentu mělo více zohledňovat specifika ekonomik a podmínek v jednotlivých zemích, aby se dále neprohlubovaly nerovností mezi zemědělci v členských státech.

Proti nízkým výdělkům, byrokracii či rostoucím nákladům demonstrovali farmáři v Bruselu naposledy 4. června, dorazilo asi 1200 protestujících a 500 traktorů. Původně měli ve stejný den demonstrovat i čeští zemědělci, protesty v Praze ale nakonec zrušili a dali přednost jednání.

