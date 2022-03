Šéfové států EU debatují o krocení cen energií, jednotní nejsou

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Jan Stejskal / Jan Stejskal / Ekolist.cz Vlajky EU před sídlem Evropské komise v Bruselu

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Prezidenti a premiéři zemí Evropské unie na vrcholné schůzce v Bruselu již téměř šest hodin marně hledají společné cesty, jak omezit růst cen energií a jeho dopad na obyvatele. Hovoří například o reformě trhu, o stanovení limitu cen elektřiny či o společných nákupech plynu. Vzhledem k výrazně odlišným pohledům se však šéfům států a vlád zatím nepodařilo dospět k dohodě na závěrečném textu. Jeho návrh počítá s možností společně pořizovat plyn či povinnosti plnit před zimou zásobníky, někteří politici však požadují další kroky. Podle jednoho z unijních činitelů vyhlásil předseda Evropské rady přestávku, během níž politici a jejich poradci studují kompromisní návrh závěrů.

"Chceme řešit sociální dopady cen elektřiny a plynu," řekl při příchodu na jednání šéf unijních vrcholných schůzek Charles Michel. Energie prudce zdražily loni v souvislosti s oživením po koronavirové krizi a s nedostatečnými zásobami plynu. Nyní se Evropa obává nového zdražování kvůli ruské invazi na Ukrajinu.

Lídři jsou však rozděleni v pohledu na to, co všechno by evropský blok mohl proti zdražování udělat společně. Premiéři Španělska či Řecka prosazují reformu energetického trhu či zastropování cen elektřiny. To však odmítají Německo, Nizozemsko a skandinávské státy, podle nichž trh funguje dobře a vyrovná se s tímto dočasným výkyvem cen. Diplomaté proto čekají dlouhou diskusi. Podle českého premiéra Petra Fialy (ODS) by v optimálním případě vznikl soubor společných opatření, ze kterých by si jednotlivé státy mohly vybírat to, co je pro ně výhodné. "Já nevěřím v regulaci trhu a v to, že by k tomu byli nuceni všichni, to by nebylo dlouhodobě výhodné," uvedl Fiala.

Summit by podle původního návrhu závěrů měl podpořit plán, s nímž ve středu přišla Evropská komise a který nepočítá se zásahy do fungování trhu. Brusel chce proti vysokým cenám bojovat povinným plněním zásobníků před zimou na čtyři pětiny jejich kapacity či společnými nákupy plynu.

Některé státy však požadovaly silnější společné závazky a nebyly ochotny původní text schválit. Bez společných závěrů skončila v prosinci předchozí vrcholná schůzka věnovaná zdražování energií.

reklama