První plynová kotelna v Prunéřově už zásobuje Chomutovsko teplem

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

První plynová kotelna v areálu hnědouhelné elektrárny v Prunéřově začala vyrábět teplo pro Chomutov, Jirkov a Klášterec nad Ohří. Současně s ní zahájila výrobu tepla také záložní plynová kotelna v nedalekých Tušimicích. Zajišťuje dodávku pro Kadaň a pro oblast Tušimic. Po najetí dalších zdrojů skončí elektrárna na uhlí. ČTK to řekl mluvčí Skupiny ČEZ Ota Schnepp. Výjimku z emisí rtuti má elektrárna do srpna 2029.Plynová kotelna je alternativním zdrojem k současnému uhelnému bloku. Zásobovat bude teplem nejprve pouze v létě a později celoročně. Náklady na plynovou kotelnu přesahují sto milionů korun. Provoz je v porovnání s uhelným blokem, který vyprodukuje ročně 3,8 milionu tun oxidu uhličitého, ekologičtější. Ročně bude kotelna vypouštět 44 000 tun CO2.

Kotelnu doplní ještě další dva plynové kotle, dva biomasové kotle a též kogenerační jednotky a horkovodní propoj s Kadaní. Horkovod umožní zásobování teplem z Prunéřova nejen měst Chomutov, Jirkov a Klášterec nad Ohří, ale také Kadaně a oblasti Tušimic. Plánovaný termín dokončení je konec roku 2027.

Skupina ČEZ počítá s výrazným útlumem uhlí do roku 2030, to platí i pro elektrárnu Prunéřov 2. Přesný termín podle Schneppa bude záležet na tom, jak se bude vyvíjet ekonomika provozu výroby elektřiny z uhlí. "Každopádně to bude v době, kdy už plně najedou nové teplárenské zdroje na plyn a biomasu pro zásobování okolních měst teplem," uvedl.

Krajský úřad stanovil u elektrárny Prunéřov výjimku z emisního limitu pro rtuť do 17. srpna 2029 a emisní strop, tedy jaké množství rtuti může elektrárna do ovzduší vypustit. Zároveň bylo stanoveno datum ukončení provozu elektrárny. A to tehdy, pokud se v období od 1. ledna 2023 do 17. srpna 2029 vyčerpá emisní strop pro rtuť, anebo nejpozději pak do 31. prosince 2030, řekla ČTK mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Fraňková.

V Prunéřově stály dvě hnědouhelné elektrárny, provoz Prunéřov I skončil v červnu 2020, demolici uzavřel odstřel dvousetmetrového komína o tři roky později.

reklama