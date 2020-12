Senátorka vyzvala ČIŽP ke zvážení uzavření výpusti do Bečvy

Foto | Miroslav Přikryl / Český rybářský svaz Podle šéfa lidovců Mariana Jurečky se nabízí otázky, jak rychle a kvalitně byly po zářijové havárii odebrány vzorky, z jakých míst nebo jakým způsobem byli přizváni kompetentní lidé a orgány.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) by podle místopředsedkyně Senátu Jitky Seitlové (KDU-ČSL) měla zvážit uzavření výpusti, ze které opakovaně unikají látky do řeky Bečvy. Seitlová to řekla na tiskové konferenci ve Sněmovně. Lidovecký předseda Marian Jurečka kritizoval to, že ve čtvrtek se pravděpodobně na plénu Sněmovny o záležitosti nebude diskutovat, neboť na plánovaný čas 11:00 byl nakonec zařazen jiný bod.

Do Bečvy ve Valašském Meziříčí-Juřince včera opět unikla neznámá látka. Nahlášen je úhyn ryb, avšak pouze v jednotkách kusů, řekla ČTK mluvčí ČIŽP Radka Nastoupilová. Podle starosty Valašského Meziříčí Roberta Stržínka (ANO) je však možné, že nejde o otravu ryb. Podle zprávy města látka do řeky unikla z výpusti pod mostem na pravém břehu řeky, která vede z areálu bývalé Tesly Rožnov pod Radhoštěm.

U kanálu z Rožnova se objevila v řece také minulé úterý pěna. Rozbory poté prokázaly zvýšené množství dusitanového dusíku, úhyny ryb ani jiných živočichů však tehdy nebyly potvrzeny. Na stejném místě se hladina řeky zpěnila také koncem října. Výsledky rozborů prokázaly ve vodě zvýšený výskyt niklu, který není podle ČIŽP pro člověka významně toxický. Policie i ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) označili už dříve kanál vedoucí z továrního areálu v Rožnově pod Radhoštěm za možný zdroj zářijové havárie, kdy do řeky unikly kyanidy.

Podle Seitlové mají inspekce i vodoprávní úřady ze zákona kompetenci výpusť uzavřít. "Jestli je tam takový nepořádek, je potřeba zvážit, zda nepřistoupit k tomuto opatření," poznamenala.

Plénum Sněmovny by se situací na řece Bečvě mělo zabývat ve čtvrtek dopoledne po odpovědích členů vlády na písemné interpelace. Jurečka ale míní, že "díky taktickému zásahu koaličních poslanců" na bod nedojde, neboť mu byl předřazen jiný, týkající se stanovení pravidel pro konání videokonferencí při schůzích sněmovních výborů a komisí.

Podle šéfa lidovců se nabízí otázky, jak rychle a kvalitně byly po zářijové havárii odebrány vzorky, z jakých míst nebo jakým způsobem byli přizváni kompetentní lidé a orgány. "Pro mě teď není namístě, abych křičel, že má ministr životního prostředí odejít. Ale jestliže v příštích dnech nebo týdnech neprokáže, že lidé z jeho resortu postupovali správně, tak potom i on nese spoluodpovědnost a měl by případně zvážit odchod z resortu," poznamenal. Chápe, že ministr není odpovědný za každého člověka, ale časté incidenty podle Jurečky mohou poukazovat na možné systémové chyby. K rezignaci Brabce v úterý vyzvalo hnutí STAN, ministr ji odmítl.

Kyanid vypustil do Bečvy neznámý pachatel 20. září, případ vyšetřují vsetínští kriminalisté. Závažná ekologická havárie postihla řeku v úseku pod Valašským Meziříčím až po Přerov. Podle odborníků kyanid poškodil celý vodní biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy na zhruba 40 kilometrech toku. Do kafilerie odvezli rybáři více než 40 tun ryb.

Deník Referendum v pondělí uvedl, že v den otravy řeky se ve valašskomeziříčské chemičce Deza stala havárie. Deza patří do skupiny Agrofert ze svěřenských fondů premiéra Andreje Babiše (ANO). Chemička po otravě řeky popřela, že znečištění šlo od ní. Mluvčí ČIZP Nastoupilová poté ČTK řekla, že brněnští inspektoři ČIŽP na základě místního vyšetřování vyloučili společnost jako možného původce havárie.

reklama